Angola: Le développement du pays dépend de l'égalité des sexes, selon une gouvernante

Talatona — La secrétaire d'État à la Famille et à la Promotion de la femme, Alcina Kindanda, a déclaré ce mardi à Luanda que le développement du pays dépendait en grande partie de l'égalité des sexes.

À cet égard, la responsable a déclaré qu'il était nécessaire que le Gouvernement continue à travailler avec les églises, les ONG et la société civile afin que les hommes et les femmes puissent jouir des mêmes droits et devoirs, en bénéficiant dans des circonstances égales.

Alcina Kindanda, qui s'exprimait lors de la présentation du Rapport sur la situation de la population mondiale 2023, a indiqué que l'Exécutif angolais se sert de plusieurs instruments juridiques en matière de droits humains de la femme, fondés sur le principe d'égalité.

Selon Alcina Kindanda, l'importance des femmes dans le développement durable est un fait objectif et urgent qui unit les communautés et les institutions pour faire prendre conscience de leur rôle, là où personne n'est laissé pour compte.

"Cette tâche sera réalisée avec le soutien des partenaires sociaux tels que le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA), pour la mise en œuvre des agendas nationaux et internationaux, dont le but est d'offrir à la population une meilleure qualité de vie", a-t-elle expliqué.

À son tour, la représentante résidente de l'UNFPA, Mady Biaye, a indiqué que dans les pays à croissance démographique rapide, comme l'Angola, avec un taux actuel de 3 %, l'autonomisation des femmes par l'éducation et la planification familiale peut apporter d'énormes avantages grâce au capital humain et à la croissance économique inclusive.

Selon Mady Biaye, l'Angola a fait des progrès en termes d'autonomisation des femmes, cependant, il doit accélérer la promotion de l'égalité des sexes, à travers l'accès à la santé sexuelle et reproductive, ainsi que l'élaboration de politiques du travail et de normes équitables sur le lieu de travail et à la maison, ce qui se traduira par des familles en meilleure santé, une économie plus forte et une société résiliente.