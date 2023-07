Gabon: Le Chef de l'Etat s'entretient avec le Chef de l'Etat Major de la Marine Française

Libreville - le 10 juillet 2023-Le Président de la République S.E.M. Ali Bongo Ondimba a reçu ce jour au Palais Rénovation une délégation conduite par l'Amiral Pierre Vandier, Chef d'Etat Major de la Marine Française introduite au Cabinet présidentiel par S.E.M Alexis Lamek, Ambassadeur, Haut Représentant de la République Française Près la République Gabonaise.

Cette rencontre de haut niveau entre le Président de la République et son hôte s'inscrit dans le cadre des échanges réguliers entre le Gabon et la France pour un point de situation en matière de coopération bilatérale dans le domaine de la défense.

Cet entretien avec le Chef de l'Etat a été l'occasion pour l'Amiral Vandier d'exprimer la volonté des autorités françaises d'apporter leur soutien et leur accompagnement au Gabon, en vue du développement de ses capacités d'action et de projection multiformes en mer et de maitrise de son espace maritime.

Dans le cadre desdites relations de coopération, la présence des troupes françaises dans le Golfe de Guinée a pour objectif de soutenir les pays africains, singulièrement notre pays, dans la gestion de leurs espaces maritimes, la protection de leurs ressources halieutiques et la lutte contre toute forme de piraterie maritime.

Le Chef de l'Etat a réitéré à ses hôtes sa volonté d'un renforcement et d'une redynamisation de la coopération en matière maritime entre nos deux pays, afin de la hisser à un niveau supérieur d'accord Parties, dans le cadre d'avantages mutuellement bénéfiques.

Monsieur le Président de la République, Chef de l'Etat, s'est par ailleurs entretenu avec Madame Yawa Djigbodi Tsegan, Président de l'Assemblée Nationale de la République Togolaise, porteuse d'un message verbal de S.E.M. Faure Essozimna Gnassingbe à son Frère et Ami S.E.M. Ali Bongo Ondimba.

L'intéressée a été dépêchée par le Président Faure Essozmna Gnassingbe au Gabon afin de prendre part à la cérémonie d'investiture de S.E.M. Ali Bongo Ondimba comme candidat du Parti Démocratique Gabonais en vue de l'élection présidentielle qui se tiendra le 26 août prochain.

A travers ce geste, le Président du Parlement togolais est venu transmettre les messages d'encouragement et de soutien constant du Président de la République Togolaise à son Homologue et Frère gabonais, pour sa déclaration de candidature et pour son investiture.

Notons que le Parti Démocratique Gabonais et le Parti de l'Union pour la République Togolaise, entretiennent d'excellentes relations d'amitié et de coopération matérialisées par des visites réciproques de part et d'autre, et des relations de travail fructueuses entre les deux partis.