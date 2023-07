Ethiopie: La ville de Harar a été enregistrée comme membre des villes du patrimoine mondial.

Addis-Abeba — La ville de Harar est la première ville subsaharienne à être enregistrée comme ville membre de l'Organisation des villes du patrimoine mondial.

Lors d'une cérémonie de signature tenue à Québec, au Canada, le gouverneur de la région de Harare, Ordin, a signé l'enregistrement de la ville de Harare en tant que membre des villes du patrimoine mondial.

La ville de Harar est inscrite par l'Organisation des Villes du Patrimoine, qui compte 115 pays membres, au calendrier français depuis juin 2023.

Il est indiqué que l'inscription de la ville de Harar comme l'une des villes du patrimoine mondial contribuera grandement au développement du patrimoine culturel et historique et au développement du secteur du tourisme.

En plus de cela, on pense que les villes patrimoniales aideront à surmonter les défis et à élargir les opportunités en se consultant sur leurs problèmes communs.

En plus d'être l'emplacement de sites du patrimoine international inscrits par l'UNESCO, y compris le site du patrimoine mondial de Jugel, la ville de Harar a été reconnue par l'Institut des Nations Unies pour la science, l'éducation et la culture comme une ville où les citoyens vivent dans la paix, la tolérance et l'unité.

La cérémonie de signature s'est également déroulée en présence d'Ordin Bedri, chef du bureau du parti de la prospérité régionale, Abdujbar Mohamed, du vice-président du conseil régional, Arif Mohamed, du ministre d'état du centre de construction de la démocratie de la Primature, Khalid Alwan.