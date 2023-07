Soudan: Toujours pas de solutions en vue

"Nous avons eu ce matin une discussion productive avec Son Excellence Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine. Notre engagement commun pour la paix et la stabilité au Soudan est inébranlable. L'igad et l'Ua coordonnent avec diligence les efforts pour promouvoir un cessez-le-feu durable, la cessation des hostillités et un retour sur la voire politique".

C'est en ces termes que Dr Workneh Gebeyehu, secrétaire exécutif de l'Igad a résumé le 6 juillet 2023, sur son compte Twitter, sa rencontre avec Moussa Faki Mahamat sur le Soudan.

De ce post, il ressort que la crise soudanaise n'offre pas de signes encourageants dans le sens du retour à la table des négociations.

Le post de Moussa Faki Mahamat confirme cette absence de solutions d'urgence en vue. "J'ai eu le plaisir de recevoir ce matin, mon frère Dr Workneh Gebeyehu, secrétaire exécutif de l'Igad, pour échanger sur des questions régionales d'intérêt commun", a-t-il posté sur sa page Twitter.

Sur le terrain, l'heure est encore au renforcement des positions et à la mobilisation de troupes à travers la mise en place de nouvelles coalitions. Sur sa page web, Africanews indique : « C'est une vidéo courte, mais elle pourrait changer la donne au Soudan en guerre : des chefs tribaux arabes du Darfour y appellent à rejoindre les paramilitaires et à déserter l'armée, un appel susceptible aussi d'exacerber le conflit ethnique dans cette vaste région du pays ».

De hauts responsables de l'Onu cités par France 24 ont dénoncé le 5 juillet 2023, la hausse des violences, notamment sexuelles, contre les femmes et les filles dans le pays, où les combats font rage depuis plus de deux mois et demi.

Invité sur le plateau de la chaîne française, Patrick Youssef, directeur du Comité international de la Croix-Rouge (Cicr) pour la région Afrique, qualifie de la guerre brutale au Soudan "une situation désastreuse, vu que 80% des hôpitaux ont cessé de fonctionner, les soins de santé ne sont pas prescrits aux gens, la capitale qui est densément peuplée de 5 à 6 millions personnes effectivement sans accès à l'eau, donc vraiment une situation qui s'empire de jour en jour".