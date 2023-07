Madagascar: Début du processus électoral

Comme on s'y attendait, la date de convocation des électeurs a été annoncée après le conseil de gouvernement qui a eu lieu à Mahazoarivo. Le Premier ministre, lui-même, l'a fait aux côtés de la ministre de la Culture et de la Communication.

La confirmation du calendrier avancé par la CENI ne laisse plus planer de doute sur la tenue des élections, mais on ne sait pas quelle attitude vont adopter ceux qui affirment que les conditions sont loin d'être réunies pour la tenue d'un scrutin libre et transparent. Le pouvoir a tranché et affirme que les étapes du processus électoral vont être respectées.

Début du processus électoral

La population malgache observait un certain attentisme depuis un certain temps. Certains observateurs parlaient de fatalisme ou de résignation. Malgré toutes les épreuves qu'elle a subies, elle a gardé cette attitude stoïque qui lui a permis de ne pas exprimer ses frustrations. Le pouvoir s'en est d'ailleurs félicité puisque le Premier ministre, lui-même, a loué la modération et la sagesse des Malgaches.

Toutes les interpellations et les remarques faites par les membres de l'opposition et de la société civile ne les ont pas laissés de marbre et ont réussi à leur faire prendre conscience de la situation précaire de la démocratie à Madagascar. Ils ont préféré attendre la suite des événements. Le pouvoir a repris l'initiative et il met en place un processus électoral qui suit les textes à la lettre.

On sait que la campagne électorale avant le premier tour commencera le 10 octobre. Tout est donc en place apparemment pour qu'il n'y ait aucun accroc dans ce processus électoral. Le chef du gouvernement affirme qu'il a mis les chefs des forces armées devant leurs responsabilités afin qu'ils garantissent la paix et la sécurité durant cette période électorale. C'est une première étape qui est franchie, mais les autres qui vont suivre le seront-elles aussi aisément ? Attendons de voir la suite des événements.