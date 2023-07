Madagascar: ONU - Campagne mondiale de communication sur les objectifs de développement durable

Les Nations Unies ont mis en place une campagne spéciale appelant à davantage d'actions mondiales en faveur des ODD avant l'assemblée générale en septembre, qui évaluera le chemin parcouru.

Une campagne de communication vient d'être lancée par les Nations Unies sur les Objectifs de développement durable (ODD) qui, rappelons-le, ont été adoptés en 2015 et dont l'échéance pour les atteindre est l'horizon 2030. Cette campagne mondiale de communication est menée avant la tenue du prochain sommet des Nations Unies qui aura lieu en septembre 2023. Elle vise à « amplifier un appel urgent à une nouvelle action ambitieuse, à présenter les ODD comme le modèle d'un progrès durable à l'échelle mondiale et à mobiliser le public au niveau mondial... ».

« A mi-parcours de l'échéance de 2030, la promesse des ODD est en péril », fait-on savoir du côté des Nations Unies, non sans souligner les impacts des chocs subis par divers pays, notamment les catastrophes climatiques, les conflits et la pandémie de Covid-19, et qui ont eu pour effets l'inversion des progrès du développement.

ActNow. La campagne inclut une activation numérique sur les plateformes et les pays du monde entier », visant la redynamisation de la conversation sur les ODD. L'un des principaux éléments de la campagne est l'appel aux citoyens individuels à agir sur les ODD par le biais de l'initiative ActNow des Nations Unies pour les 17 objectifs. S'inspirant de la marque de la roue chromatique des ODD, la campagne utilise un nouveau système visuel dynamique pour ses messages afin de créer une dynamique, de sensibiliser et de mobiliser une action accélérée pour les ODD. Dans la même optique, un groupe d'influenceurs et le Cercle des supporteurs, mobiliseront leurs communautés respectives à prendre des mesures individuelles sur les ODD et à faire comprendre aux décideurs l'urgence d'agir maintenant.

%

Madagascar est plus que jamais concernée. Le coordonnateur résident des Nations Unies à Madagascar, Issa Sanogo, souligne que « le Système des Nations Unies se concentre de plus en plus sur les accélérateurs des ODD qui soutiendront Madagascar à se remettre sur la voie de la réalisation des objectifs. Cela inclut, entre autres, des domaines tels que l'atténuation et l'adaptation au changement climatique, les énergies renouvelables, la transformation des Systèmes alimentaires, la transformation de l'éducation et la digitalisation, l'eau, la jeunesse, et la lutte contre les violences basées sur le genre ».

Le prochain sommet des ODD se tiendra au siège des Nations Unies à New York les 18 et 19 septembre 2023. Le moment pour les dirigeants des différents États de réaffirmer leurs engagements envers les ODD.