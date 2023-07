Madagascar: « Siokan'ny manina » - Mahery & Luk et Rija Ramanantoanina en trio

Le premier est un crooner invétéré, le second est un duo de choc masculin, et à eux trois, Rija Ramanantoanina, Mahery&Luk forment un trio d'enfer, rois des soirées prisées par les mélomanes.

S'ils ont habitué les noctambules à une formule cabaret, ils reprendront le chemin de la scène de l'Espace Dera Tsiadana, le vendredi 14 juillet. « Siokan'ny manina », telle est l'intitulé de la soirée sous le signe de la nostalgie. Baptisés les trois mousquetaires dans le milieu, chacun d'eux est une voix incontournable de la musique variété malgache. Adeptes des chansons d'amour mais qui marquent les esprits, surtout par leurs prouesses vocales. Versant dans le style jazzy, le trio qu'ils forment a un large éventail en matière de musique.

Un moment tout plein d'amour, de bonne humeur et de joie se profile à l'horizon. Si le public les a toujours connus comme des romantiques au grand coeur, Le duo Luk&Mahery, tout comme Rija Ramanantoanina, ne changeront pas de sitôt et campent toujours dans ce rôle de grands passionnés. Bien connues pour leur talent et leur zèle, ils ne changent pas, même avec plus de trente ans de carrière respective au compteur.

Pour l'occasion, le répertoire se fera avec les tubes et les morceaux qui ont bercé bien des générations. Le public pourra s'attendre, certainement, à apprécier leurs tubes comme les interprétations. Au fil du temps, le trio a réussi à remettre au goût du jour des morceaux inédits de Barijaona, RR Majunga, et bien d'autres encore. Comme quoi, les trois mousquetaires ont plus d'une corde à leur arc.