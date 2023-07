Afrique: Kongo River - L'expédition touristique en route pour Muanda

Le convoi à destination de la belle ville côtière de la province du Kongo-Central s'est ébranlé, le 11 juillet, après le lancement officiel de la troisième édition du festival, le 5 juillet, à la résidence de l'ambassadeur de Suisse, Chasper Sarrot.

« Le lancement s'est opéré à Kinshasa parce que ce ne sont pas toutes les autorités qui viendront avec nous au Kongo-Central », a expliqué au Courrier de Kinshasa Vincent Kunda. Le promoteur du Festival Kongo River s'est réjoui du départ réussi pour Muanda de cette première édition itinérante après deux éditions tenues dans la capitale. Plusieurs escales sont prévues avant la destination finale quitte à « visiter la variété écotouristique que renferme la province » prévue dans le circuit de Kongo River 3.

Le parcours débuté le 11 juillet à travers le circuit hautement historique de « La Route des esclaves » va conduire les festivaliers à de nombreuses découvertes. Assis confortablement dans les bus de l'Office national du tourisme, le long trajet, 582 km séparant Kinshasa de Muanda, aura comme première halte le célèbre jardin botanique. La curiosité de Kasangulu et bien d'autres sites seront parcourus à l'instar du Pont maréchal à Matadi et le baobab de Stanley, à Boma. A Muanda même, le village Nsiamfumu à partir duquel étaient embarqués les esclaves à destination des Amériques à l'époque de la traite négrière, sans oublier les admirables sites naturels dont l'île aux coquillages, le parc marin des mangroves. Evoquant tous ces lieux visiblement enchanté, Vincent Kunda a dit : « Kongo River suit le cours du majestueux fleuve Congo et va nous permettre de visiter toutes ces merveilles de la province du Kongo-Central ».

%

L'escapade touristique proposée dans la province du feu président Kasa-Vubu, a affirmé le coordonnateur de Kongo River, « n'est qu'un début ». Il a poursui:« A l'avenir, nous comptons visiter d'autres provinces et villes, notamment Kisangani, le Lualaba où le fleuve Congo prend sa source ».

Dans le contexte actuel de préservation de la nature alimentée par le grand Congo, Kongo River a évoqué la pollution plastique observée dans le fleuve. L'on y rencontre des banquises de sacs et bouteilles en plastique mais aussi plusieurs amas sur ses berges comme l'a dénoncé un défenseur de l'environnement atypique lors du lancement du festival. A son sujet, a souligné Vincent Kunda : « Artiste, sculpteur écologiste, Jean-Alain Masela a présenté ses sculptures réalisées à base de bouteilles plastiques qui polluent nos rivières ». Et de renchérir : « Nous l'avons dit, nos rivières et différents cours d'eaux sont comme des veines et comme c'est le cas avec le corps humain, lorsque les veines sont bouchées, c'est la mort qui s'ensuit. Notre fleuve, alimenté par de nombreuses rivières, est totalement pollué par les bouteilles jetées dans la rue qui y atterrissent ».

L'exposition des sculptures en bouteilles plastiques du designer-sculpteur écologiste Jean-Alain Masela était un exemple de la démarche écologique également menée par le festival. « Kongo River n'est pas seulement une célébration, nous y sensibilisons aussi la population à lutter contre la pollution qui détruit les écosystèmes aquatiques, notre fleuve », a soutenu Vincent Kunda. Il a conclu ce chapitre écologique en affirmant : « Avec le député Ados Ndombasi, nous réfléchissons à renforcer les lois existantes et à la mise en oeuvre de celles qui prônent la préservation de notre biodiversité ».