Afrique: Fespam - Les organisateurs rassurent sur la tenue de la 11e édition

Le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, a visité le 11 juillet, en compagnie de quelques membres du gouvernement, deux sites devant abriter les festivités de la 11e édition du Festival panafricain de musique (Fespam) prévue du 15 au 22 juillet à Brazzaville.

Le chef du gouvernement a notamment visité le site du stade Alphonse-Massamba-Débat qui accueillera la cérémonie d'ouverture et les spectacles, ainsi que celui du Palais des congrès où il est prévu un marché de la musique africaine (Musaf). La ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des Loisirs, Lydie Pongault, qui a accompagné le Premier ministre, est rassurante quant à la tenue de ce grand rendez-vous de la musique.

« Pour cette édition de relance, nous serons prêts le jour J et la fête sera belle. Nous avons pu faire la visite de quelques sites, à savoir le stade Alphonse-Massamba-Débat où va se dérouler les spectacles et la cérémonie d'ouverture et le Musaf où nous allons organiser le marché de la musique. Nous aurons des producteurs, des créateurs, des vendeurs et acheteurs des spectacles ainsi que des master classes avec des thèmes bien précis », a expliqué Lydie Pongault, précisant que le Premier ministre a voulu s'enquérir du niveau d'exécution des préparatifs.

L'édition de relance du Fespam est placée sur le thème « La rumba congolaise : envol de la base identitaire vers les vertices du patrimoine de l'humanité ». Elle se tient une année après l'inscription de la Rumba congolaise sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. « Le département dont j'ai la charge s'appelle industrie culturelle, donc nous voulons industrialiser ce secteur. Et pour le faire, il va falloir que nous puissions avoir des professionnels qui puissent venir apprendre à certains et à d'autres comment vendre la musique, comment faire en sorte qu'elle puisse contribuer au PIB national... Presque tous les pays africains nous ont offert des instruments de musique pour le futur musée panafricain des instruments », a rappelé la ministre chargée de la Culture.

Outre le stade Alphonse-Massamba-Débat et le Palais des congrès, plusieurs autres spectacles sont prévus sur l'esplanade du CNRTV à Nkombo, le terrain Asecna de Mayanga à Madibou, l'espace situé au centre des logements sociaux de Kintélé, le Musée de l'histoire du Congo à Mpila pour l'exposition d'instruments traditionnels de musique africaine. « Je pense que cette relance est exceptionnelle, le président de la République l'a voulu, c'est à nous de nous approprier ce Fespam. Nous avons l'occasion qui nous est donnée non pas seulement pour la fête, mais également pour prendre connaissance de tout ce qui va se faire, à savoir le marché, le symposium, des master classes afin de faire en sorte que le Congo soit un hub de la musique et de l'industrie culturelle », a conclu Lydie Pongault.