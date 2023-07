Congo-Kinshasa: Lutte contre la polio - La CRCA exhorte les Etats à renforcer la vaccination

En dépit de moult efforts fournis par les Etats africains et leurs partenaires pour venir à bout de la polio, cette maladie invalidante fait toujours parler d'elle à travers le continent. Pour inverser cette tendance, la Commission régionale africaine de certification de la poliomyélite (CRCA), réunie à Kinshasa, a exhorté les pays et les partenaires de la santé à combler d'urgence les lacunes de l'immunité contre cette maladie afin d'éviter des flambées épidémiques.

La région africaine a rapporté, au cours de cette année, plus de 117 cas confirmés de variants de poliovirus circulants et 107 détections dans des échantillons d'eaux usées. Tout en appelant à une action urgente pour renforcer la vaccination, la 31e réunion de la CRCA a plaidé en faveur de la mise en œuvre des activités de vaccination supplémentaires, tout en tenant compte des défis liés à l'accessibilité aux services, y compris les questions du genre. La commission a souligné l'importance de l'égalité des sexes dans la lutte contre la poliomyélite. Elle a, par ailleurs, reconnu le rôle crucial que jouent les femmes dans la gestion, la supervision, la prise de décisions, l'élaboration de messages et le suivi de la lutte contre la poliomyélite.

Pour éradiquer la polio dans la région africaine, la CRCA a encouragé les pays à mener des préparatifs solides et à veiller à ce que les campagnes de vaccination soient de la plus haute qualité. « Les orientations permettront aux autorités sanitaires et aux partenaires de fournir un soutien ciblé pour renforcer la micro planification et la mobilisation sociale dans les zones où les résultats de la campagne sont médiocres, entre autres domaines d'action clés », a déclaré la Pre Rose Leke, présidente de la CRCA.

Pour sa part, le vice-ministre congolais de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le Dr Serge Emmanuel Holenn, a insisté sur la mise en œuvre des recommandations sorties de cette réunion qui a mis en présence des représentants des autorités sanitaires nationales et provinciales de l'Éthiopie, de Madagascar, du Mali, du Mozambique, de la République démocratique du Congo et du Tchad. « Nous sommes impatients de mettre en œuvre les recommandations supplémentaires de la CRCA pour guider la manière dont nous pouvons tenir la promesse d'une République démocratique du Congo et d'une Afrique exemptes de poliomyélite », a déclaré le vice-ministre. Il a félicité la commission, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et les partenaires de l'Initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite pour le soutien financier et technique continu dans la lutte contre cette maladie dans le pays.

La CRCA est un organisme indépendant créé en 1998 pour superviser le statut de certification de la région africaine comme exempte de poliovirus sauvage indigène. Elle continue d'évaluer la fiabilité des données contenues dans la documentation soumise par les comités nationaux de certification afin de s'assurer que les pays adhèrent aux critères fixés pour la certification mondiale du poliovirus sauvage. Cet organisme se réunit deux fois par an pour examiner les progrès réalisés dans les mises à jour annuelles de certification de certains pays sur les activités d'éradication de la poliomyélite des quarante-sept États membres de la région africaine de l'OMS.