Cote d'Ivoire: Municipales 2023 à Marcory - Koné Katinan présente le candidat du Ppa-CI

Le candidat du Ppa-CI aux municipales du 2 septembre 2023 à Marcory, s'appelle Dagniny Doukouré Toussaint. Il a été présenté aux populations le 8 juillet 2023 au terrain Konan Raphaël de ladite commune. Le porte-parole du parti des peuples africains-Côte d'Ivoire (Ppa-CI), Justin Katinan Koné a saisi l'investiture du candidat du parti de Laurent Gbagbo pour faire taire tous les mensonges autour de la candidature de son parti aux municipales 2023 à Marcory. « Le candidat du Ppa-CI, ici, s'appelle Doukouré Toussaint. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois», a précisé Justin Katinan Koné.

Pour lui, les municipales de 2023 en Côte d'Ivoire sont un test pour sa formation politique, mais également le lieu de dire aux militants toute l'importance de ses élections. «Camarades du Ppa-CI de Marcory, l'élection du 2 septembre, ce n'est pas une banale élection de maire. C'est l'expression de notre détermination pendant ces 15 dernières années.

C'est l'expression de notre refus de mourir. Et ça va au-delà de la personne de M. Doukouré. Donc on ne vous demande pas de l'aimer ou de ne pas l'aimer, c'est lui que le président Laurent Gbagbo a choisi pour être le candidat de Marcory », a renchéri le porte-parole du Ppa-CI.

C'est pourquoi, M. Katinan a appelé tous les militants de son parti, le Ppa-CI et particulièrement ceux de Marcory à se mettre en ordre de bataille pour remporter les municipales à venir, car, dira-t-il « Le 02 septembre, c'est la demi-finale. Et pour jouer la finale en 2025, il faut gagner la finale. Et ça, n'y a pas de calcule à faire ».

Quant au candidat Ppa-CI à Marcory, Dagniny Doukouré Toussaint, il s'est dit prêt à assumer cette lourde tâche et donner au président Laurent Gbagbo, la Mairie de Marcory en guise de remerciement et d'encouragement.

« Aujourd'hui, devant ma fédération, mes parents, amis et connaissances, fille et fils de Marcory, je dis haut et fort que je suis prêt. Je suis un soldat mobilisé, prêt à défendre les couleurs de notre parti, le PPA-CI », a rassuré le candidat PPA-CI de Marcory. Dagniny Doukouré Toussaint se dit également prêt à investir tous les quartiers de Marcory pour donner la victoire à son parti au soir du 2 septembre 2023.