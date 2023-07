Sénégal: Coopération - Une ligne aérienne Le Caire-Dakar ouverte en octobre prochain

En vue de renforcer les déplacements et les échanges entre l'Egypte et le Sénégal, une ligne aérienne entre Dakar et Le Caire sera ouverte vers la fin du mois d'octobre. L'information a été donnée par l'ambassadeur de la République Arabe d'Egypte, Khaled Aref lors de la célébration de la fête nationale, ce lundi.

Notant la présence de plusieurs représentations diplomatiques et d'Organisations internationales et Régionales accréditées au Sénégal, la fête marquant le 71ème anniversaire de la révolution de Juillet 1952, s'est tenue au musée des Civilisations noires, privatisé pour l'occasion. Ce musée qui a reçu « un certain nombre de pièces d'antiquité, des duplicatas en provenance du Caire offert par l'Egypte ».

Evoquant les relations entre les deux pays, Son Excellence, a indiqué que tout récemment le ministre de l'Agriculture, Aly Ngouille Ndiaye, a effectué une visite en Egypte et qu'après des semences de blé égyptien ont été expérimentées au Sénégal « avec des résultats très prometteurs ».

Sur ce, il est d'avis que « l'Egypte mettra à la disposition du Sénégal tout son savoir-faire et son modèle de production de blé afin de réaliser sa souveraineté alimentaire ».

D'ailleurs les travaux sont entamés pour la préparation de la prochaine commission mixte que Dakar accueillera. Ce sera une occasion pour les deux pays de nouer de nouveaux accords dans les domaines de l'Agriculture.

Ceci participera à hausser encore le taux d'échange qui connaît déjà une croissance de « 62% ».

Le représentant du gouvernement, Pape Malick Ndour, ministre de la Jeunesse, est revenu sur les relations de dialogue entre les Présidents Sall et Al-Sissi. Il indique que le Sénégal peut compter sur l'Egypte pour atteindre l'émergence.