Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 12 Juillet 2023

Nigeria : Instauration d'un couvre-feu après des attaques meurtrières dans le centre

Un couvre-feu a été instauré dans une zone du centre du Nigeria après de nouvelles attaques entre communautés qui ont fait au moins neuf morts, ont annoncé les autorités. Le district de Mangu, dans l'Etat de Plateau, est en proie depuis deux mois à de graves violences entre des communautés agricoles et d'éleveurs qui ont fait plus de 200 morts. Dimanche, des hommes armés ont de nouveau attaqué plusieurs villages dans ce district, tuant au moins neuf personnes lors d'une attaque en « représailles », a déclaré à l'Afp le porte-parole militaire régional, James Oya. Le bilan meurtrier a été confirmé par un responsable communautaire, Jerry Datim. « Jusqu'à présent, nous avons retrouvé neuf cadavres, nous poursuivons les recherches car certaines personnes sont toujours portées disparues », a-t-il déclaré à l'Agence France Presse.

Mali : Maintenu en prison pour des propositions sur la mort d'un ex-Premier ministre,-un animateur relaxé...

Un animateur de radio-télévision au Mali, qui avait déclaré qu'un ex-Premier ministre, mort sous la junte, avait été "assassiné", a été relaxé mardi d'un chef d'accusation mais reste en prison car la procédure n'est pas terminée, a indiqué son avocat à l'Afp. « Il a été relaxé pour simulation d'infractions, le fait d'imaginer une infraction et de fabriquer des preuves pour une infraction qui n'existe pas », a déclaré Kassoum Tapo, avocat de Mohamed Youssouf Bathily dit "Ras Bath", un militant, polémiste et animateur aux nombreux sympathisants. (Source : abamako.com)

Sénégal : Immigration clandestine - Ousmane Sonko adresse un message aux jeunes sénégalais

Ousmane Sonko a demandé le mardi 11 juillet 2023, dans un tweet, aux jeunes sénégalais de ne pas fuir leur destin face à l'échec des politiques publiques du président Macky Sall à la base, selon lui, du fléau de l'immigration clandestine.

Face à la triste nouvelle de la presse espagnole évoquant la disparition de 300 migrants dans les Îles Canaries, le leader de PASTEF a adressé un message de soutien à la jeunesse. « Aux jeunes de mon pays, je réitère mon appel : vous ne pouvez avoir un meilleur avenir qu'ici, chez nous ! Ne fuyez pas votre destin, restez et menons ensemble le seul combat qui vaille: la construction souveraine de notre développement économique et social ! Ceci est très largement à notre portée », a-t-il lancé.

Par ailleurs, il a exprimé ses prières et vœux de compassion à l'endroit des disparus et à leurs familles. « Mes prières accompagnent les personnes disparues, afin qu'elles soient retrouvées saines et sauves. Je témoigne à toutes les familles affectées par cette tragédie ma profonde solidarité dans cette épreuve qu'elles vivent sans doute avec une profonde inquiétude mais également avec dignité et foi ». (Source adakar.com)

Guinée : Après la tragédie à Matoto – Le Gouvernement annonce des mesures fortes

En Guinée, un effondrement de deux immeubles en construction a coûté la vie à cinq personnes le 10 Juillet 2023, dans la Commune de Matoto à Conakry. Aucun survivant n'a été sorti des décombres suite aux travaux de recherches et de sauvetage menés conjointement par le génie militaire et la protection civile. Les opérations de fouilles ont malheureusement conduit à la découverte de Cinq (5) corps, selon le Gouvernement qui annonce avoir pris les dispositions nécessaires pour porter assistances aux victimes et à leurs familles respectives. Alors que le Ministre de la Justice, Gardes des Sceaux a ordonné l'ouverture des enquêtes judiciaires, le Chef du Gouvernement Dr Bernard Goumou a instruit en conseil interministériel, le Ministre en charge de l'Habitat à prendre les mesures urgentes pour renforcer la sécurité et le respect des normes de construction sur les chantiers ainsi que l'inspection et le contrôle de tous les chantiers en cours. (Source : africaguinee.com)