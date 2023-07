Ile Maurice: Beach volley - Le Mauricien David Carcasse et son coéquipier prennent la deuxième place

Le beach volleyeur mauricien David Carcasse, qui est établi en Espagne, a réalisé une très belle prestation le 25 juin dernier. En effet, notre compatriote a pris la deuxième place d'un tournoi qui s'est déroulée sur la célèbre plage de San Juan à Alicante. Il s'agissait du Vichy Catalan Beach Volley Tour.

Le Mauricien était associé à l'Espagnol Oscar Jimenez, membre de l'équipe nationale de son pays. La victoire est revenue à un autre tandem de la sélection d'Espagne, Daniel Moreno et Robert Sanfélix. La troisième place est revenue aux Argentins Funes et Segovia. La finale a été très spectaculaire et le duo Moreno/Sanfélix a de nouveau fait montre de sa bonne forme du moment, une semaine après son succès à Sagonte.

En féminin, Nazaret Florián et Inés Villa ont confirmé leur statut de favorites tout au long de la compétition et se sont imposées face aux locales Caballero-Michell en finale, tandis que les Argentines Ferrari-Defez ont décroché le bronze Près de 500 beach-volleyeurs (hommes et femmes) ont pris part à ce tournoi.