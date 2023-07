Ile Maurice: Cyclisme - Les Mauriciens monopolisent le podium du 62e GP de la ville de Sarreguemines

Les cadets mauriciens qui se trouvent actuellement en stage dans le Grand Est en France se sont illustrés d'entrée, dimanche. Engagés dans le 62e Grand Prix de la ville de Sarreguemines en Moselle, ils ont monopolisé le podium.

Tristan Hardy s'est imposé devant ses camarades Henri Rouillard et Samuel Dupuy. Les trois coureurs étant crédités d'un temps de 1h09:46 pour les 40,5 km. Il y avait 45 tours d'un circuit de 900 mètres à parcourir.

Jamie Louis a pris la cinquième place en 1h10:50, Thomas Harel la huitième en 1h11:53, alors que Matthieu Bathfield a pris la dixième place à un tour. Denito Justine n'a pas été classé. On regrettera, cependant, que les participants n'étaient que 14 au départ. Quant au champion junior de la course sur route, Samuel Quevauvilliers, il a pris la 14e place d'une course en Bretagne, à La Prénessaye en «Open». Il a fait une bonne partie du parcours au sein du groupe de tête mais quand il y a eu une attaque en fin de course, il n'a pu suivre. Jeremy Raboude ne s'est, lui, pas aligné en raison d'un problème avec son vélo.

Dans la même course mais chez les cadets, Juliano Ndriamanampy s'est classé 13e . Il a lancé son sprint trop tôt et n'a pu résister au retour de ses deux coéquipiers du VC Mevennais, Lucas Quelleuc et Luc Royer.