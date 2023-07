Ile Maurice: Accidents et nombre de morts - Le compteur s'affole

Un motocycliste succombe à ses blessures

Le nombre, malheureusement, ne cesse de grimper. Pas moins de 79 personnes ont péri dans 77 accidents de la route depuis le début de l'année et ce jusqu'au lundi 10 juillet. Parmi les victimes, on compte 30 piétons, 24 motocyclistes, quatre passagers, huit conducteurs, sept occupants, quatre cyclistes et 2 aide-conducteurs.

Pas plus tard que dans l'après-midi du lundi 10 juillet, un motocycliste a succombé à ses blessures. Moonsamy Chinnapen, plus connu sous le nom de Viden, âgé de 52 ans, a rendu l'âme après avoir passé plus de quatre mois aux soins intensifs de l'hôpital SSRN à Pamplemousses. «Loto-la inn tap ar mwa», avait déclaré l'habitant d'Amaury, dans un bref moment de lucidité. «Il essayait de nous dire des choses, de nous raconter ce qui s'était passé. Mais il parlait avec difficulté», confient ses proches.

Moonsamy Chinnapen travaillait comme vigile au jardin botanique de Pamplemousses. Le jour de l'accident, aux alentours de 18 heures, il rentrait chez lui sur un cyclomoteur lorsqu'il a été victime d'un accident à hauteur de Barlow. La voiture conduite par un soudeur de 37 ans, domicilié à Bel-Air, est entrée en collision avec son deux-roues.

L'autopsie pratiquée par le légiste de la police, le Dr Prem Chamane, dans la soirée de lundi, a attribué le décès de Moonsamy Chinnapen à une septicémie. Les funérailles de la victime ont eu lieu hier après-midi.