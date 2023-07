Madagascar: Jeux des îles - Un demi-millier d'athlètes dans le camp malgache

En attendant la version officielle du ministère de la Jeunesse et des sports qui refuse de tout dévoiler sur les JIOI de 2023, le nombre des athlètes malgaches sont connus.

À quarante-quatre jours de l'ouverture de la onzième édition des JIOI de 2023 que Madagascar va héberger du 25 août au 3 septembre à Antananarivo, tout le monde se demande actuellement où est-ce que nous en sommes ? Est-ce que Madagascar serait prêt à temps à ce grand rendez-vous des iles de l'océan Indien ? Combien d'athlètes vont représenter Madagascar ?

En un mot, personne n'ose se prononcer que ce soit sur les sites en chantier que ce soit au niveau du ministère de tutelle, le ministère de la Jeunesse et des sports par peur de représailles. Pour apporter quelques éclairages sur le nombre des athlètes qui vont défendre la couleur malgache durant la XIe édition des JIOI de 2023, une publication sur Facebook avec une entête COJI donne le nombre de la délégation à 1473 membres dont 485 athlètes (265 de sexe masculin et 220 féminins), 83 officiels, 21 représentants des fédérations, 25 team managers et 813 officiels techniques.

L'athlétisme caracole en tête avec un nombre de soixante personnes à parité égale (30 hommes et 30 dames). Le handball se place en seconde position avec 36 athlètes dont 18 de sexe féminin et 18 hommes. La natation présentera 15 athlètes féminines et 15 nageurs. Le volleyball et le judo envoient chacun 14 hommes et 15 femmes pour combattre durant l'évènement.

Attendu au tournant

Le basketball très attendu au tournant après avoir participé à la Coupe du monde de la discipline 3x3 et les U19 garçons, présentera 24 athlètes pour le 5X5 et 8 athlètes pour le 3X3. La pétanque, une valeur sûre capable de briller à la maison présentera 20 athlètes dont 10 sont de sexe masculin et 10 de féminin. Pareil cas pour l'haltérophilie et la lutte.

La natation paralympique sera représentée par huit athlètes dont la moitié est constituée de femmes. Le football qui aura pour mission de gagner l'or à domicile alignera 23 joueurs tandis que le tennis et le tennis de table aligneront chacun 12 athlètes constitués d'hommes la moitié. Le karaté est représenté par 23 combattants dont 14 sont constitués d'hommes et 9 femmes.

L'objectif pour Madagascar d'évoluer à domicile est de gagner la première place au classement final. Mais avec la préparation qui laisse à désirer, un regroupement encore attendu s'il y a lieu ou non pour tous les athlètes de la part de l'État, la mission risque d'être très difficile pour ne pas dire qu'elle va tomber à l'eau car en sport, il n'y a pas de miracle. Seulement on récolte ce que l'on sème.