Algérie: Convention de partenariat entre le TRO et le Centre des ARTs dramatiques et de la scène de Kairouan

ORAN — Une convention de partenariat et de coopération a été signée, mardi à Oran, entre l'établissement du Théâtre régional "Abdelkader Alloula" et le Centre national d'arts dramatiques et de la scène de Kairouan (Tunisie).

Cette convention a été paraphée, à l'occasion de la 2e édition des journées du théâtre méditerranéen, organisée au niveau du Théâtre régional "Abdelkader Alloula" par le Directeur de cette structure culturelle, Mourad Senouci, et le directeur du Centre national d'arts dramatiques et de scène de Kairouan, Hamadi Ouahabi.

Cette convention intervient pour l'échange d'expériences entre le Théâtre régional d'Oran et le Centre national d'arts dramatiques et de la scène dans les domaines de la formation théâtrale pour les jeunes et des techniciens, ainsi que dans la gestion culturelle, en plus d'oeuvrer à créer un jumelage entre les Journées du théâtre méditerranéen, abrité par Oran, et le Festival méditerranéen organisé à Kairouan (Tunisie), a souligné le directeur du TRO, Mourad Senoussi, dans un point de presse tenu à cette occasion.

Pour sa part, le Directeur du centre national d'arts dramatiques et de la scène Hamadi El Ouahabi a souligné que "cette convention est une occasion importante pour les deux établissements", où il l'accent sera mis, à travers cette initiative, sur les éléments de la production conjointe, d'échange d'expériences, la coordination entre les manifestations des Journées du théâtre méditerranéen d'Oran et du Festival du théâtre méditerranéen de Kairouan, qui se tiendra en octobre prochain, dans le cadre d'échange de troupes théâtrales et d'ateliers de formation, entre autres.

Pour rappel, la Tunisie participe à la deuxième édition des Journées du théâtre méditerranéen, qui se poursuit pour le 5e jour à Oran, avec la présentation de la pièce "Hadith Tarakoun", mise en scène par Saber El Hami et produite par le centre national d'arts dramatiques et de scène de Kairouan (Tunisie).