Afrique du Nord: JSA/Lutte libre - L'Algérie remporte six médailles supplémentaires

ALGER — La sélection algérienne de lutte/libre a glané six médailles (3 or et 3 argent) lors de la troisième et dernière journée des Jeux sportifs arabes, disputée mardi soir à la Coupole du Complexe Olympique Mohamed Boudiaf (Alger).

Les médailles d'or ont été l'oeuvre d'Abdelhak Kherbache (-61 kg), Fetaïria Chems-Eddine (-79 kg) et Wali-Eddine Kebir (-92 kg), au moment où leurs compatriotes Abderrahmane Benaïssa (-70 kg), Fatah Benfardjallah (-86 kg) et Fadi Rouabah (-97 kg) se sont contentés de l'argent.

"Mais non sans regrets, car quand je me remémore les trois combats dans lesquels on s'était contentés de l'argent, je ne peux m'empêcher de penser qu'il y avait possibilité de récolter au moins une médaille d'or supplémentaire. Cela dit, et comme je viens de le dire, l'objectif fixé au départ a été atteint et c'est déjà pas mal" a-t-il ajouté.

Interrogé sur la suite du programme pour les sélections nationales de lutte, Aït El Hocine a indiqué qu'elles vont se plonger incessamment dans la préparation des prochains Mondiaux, ainsi que le tournoi qualificatif aux Jeux olympiques de 2024 à Paris.

Médaillé d'or chez les moins de 61 kilos, Abdelhak Kherbache a affirmé que la sacre a été très difficile à obtenir, surtout qu'il avait "laissé beaucoup de forces" dans la phase des éliminatoires.

"J'ai abordé la finale en étant très amoindri, mais grâce à mon expérience, j'ai géré le combat de manière intelligente et Dieu merci, la médaille d'or a été au bout. Une consécration qui me fait vraiment chaud au coeur et qui me motive en prévision des importantes échéances internationales à venir" a-t-il assuré.

En effet, outre la réussite d'un bon parcours aux prochains Mondiaux de lutte, Kherbache espère se qualifier aux JO de 2024 à Paris. "Pour l'instant, je fais partie de la catégorie des moins de 61 kilos, mais je songe à descendre dans celle des moins de 57 kilos" a-t-il précisé.

De son côté, Fetaïria Chems-Eddine, médaillé d'or chez les moins de 79 kilos, a souligné "la longue phase préparatoire" et surtout "les énormes sacrifices consentis depuis près d'une année" pour atteindre ce degrés de performance.

La sélection algérienne termine ces Jeux sportifs arabes avec une moisson de 19 médailles : 9 or, 8 argent et 2 bronze.