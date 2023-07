Congo-Kinshasa: Poursuivant son agenda d'accès pour tous à l'électricité, l'ANSER procède à l'électrification de la Mission Catholique de KILEMBE

Située dans les zones rurales longeant la RN 1 sur son tronçon compris entre Kikwit et Tshikapa, à envi- ron 700 Km de Kinshasa, la Mission catholique de KILEMBE vient d'accéder, depuis le dimanche 09 juillet 2023, à l'électrification grâce à la centrale solaire de 62 kWc installée par l'Agence Nationale de l'Electrification et des Services Energétiques en milieux Rural et périurbain (ANSER en sigle). Cet évènement a coïncidé avec la célébration du centenaire de cette Mission catholique.

A la différence d'autres localités rurales, KILEMBE a l'avantage d'être d'un accès facile en raison de sa localisation sur le bord de la route nationale allant vers Tshikapa, route asphaltée en très bon état. Mais tout comme les autres localités du Congo rural, KILEMBE a longtemps partagé cette caractéristique commune à toutes : absence d'accès à l'électricité couplée aux difficultés d'accès à l'eau. Agissant au nom du Gouvernement national, l'ANSER, dans son approche d'électrification rapide et à moindre coût tout en tenant compte des options tech- niques de ses Plans Locaux d'Electrification, a diligenté un projet d'électrification de cette Mission catholique comptant plus de mille habitants.

Cette couverture énergétique répondra aux be- soins des ménages en énergie électrique et servira de même à l'usage commercial, sanitaire (hôpitaux et maternité), administratif (écoles, internats et bureaux administratifs) et l'éclairage public. Outre la centrale solaire, une pompe solaire a été installée pour rendre possible l'adduction d'eau. En faveur de l'amélioration des services énergétiques, un moulin à manioc fait aussi partie des équipements installés.

Monseigneur José Moko, évêque du diocèse d'Idiofa, a exprimé toute sa gratitude à l'endroit du Président de la République, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la constance dont il fait preuve dans la poursuite de l'implémentation de son agenda d'accès pour tous à l'électricité. Il n'a pas manqué de saluer le niveau élevé d'expertise et le leadership dont fait preuve la haute hiérarchie de l'ANSER. Considérant la vaste étendue que représente le Congo rural, il leur a adressé ses encouragements pour tous les efforts consentis pour la matérialisation de ce projet.

Grâce à l'électrification de la Mission catholique de KILEMBE, un autre pas en avant a été accompli par l'ANSER dans son ambition d'électrifier le Congo rural. Les effets positifs et les re- tombées socio-économiques attendus ne tarderont certainement pas à se faire sentir dans cette région qui offre, désormais, un vaste éventail d'opportunités.