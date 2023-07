Congo-Kinshasa: Formation intensive du personnel du FPI sur une gestion axée sur les résultats et une performance optimale

Le Fonds de Promotion de l'Industrie s'engage dans une formation intensive de ses cadres et agents sur la gestion axée sur les résultats et le pilotage de la performance. Cette activité, qui se déroule à Kinshasa du 11 au 21 juillet 2023, est organisée en collaboration avec le Washington International Management Institute. L'objectif principal de cette formation est de fournir aux cadres et agents du FPI les outils nécessaires pour relever les défis du développement du secteur industriel congolais.

Dans le cadre de sa mission de contribuer au développement de l'industrie nationale, le FPI qui considère que «la gestion efficace et une gouvernance axée sur les résultats sont essentielles», espère que cette formation permettra la mise en place de stratégies efficaces pour améliorer sa productivité et faire face aux défis du secteur. L'établissement public compte ainsi rester à la pointe des pratiques modernes de gestion, en développant les compétences de ses employés. Lors de l'ouverture de cette session de formation, le Directeur Général du FPI, Bertin Mudimu, a souligné l'importance du thème choisi en lien avec l'appel du Président de la République à réduire la pauvreté dans le pays. Il a déclaré : «Le thème de cette formation

revêt une importance capitale, au moment où nous sommes tous appelés par le Président de la République et Chef de l'Etat, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, à travailler ensemble avec diligence et méthode pour réduire significativement la pauvreté dans notre pays, conformément à son mot d'ordre, le peuple d'abord».

Le numéro un du FPI a en outre affirmé que les idées qui vont être au cœur de cette formation s'inscrivent dans la continuité de la stratégie de modernisation et de renforcement de la gestion publique adoptée par le gouvernement congolais. Une approche qui favorise, a-t-il expliqué, une gestion publique saine, transparente et efficace, basée sur la redevabilité et le partenariat avec tous les acteurs du développement.

Par ailleurs, le formateur, le professeur Bruno Mukendi, a quant à lui confié que l'idée maîtresse de cette formation est de comprendre les secrets des entreprises performantes afin de les dupliquer au sein du FPI. "Deux axes principaux seront abordés lors de la formation pour permettre la production d'un travail de qualité", a souligné le professeur Mukendi.

D'après lui, il s'agit de l'introduction aux outils de gestion de base, des outils considérés comme essentiels pour une gouvernance efficace. "L'objectif est de familiariser les participants avec les fonctions et les rôles typiques d'un gestionnaire, ainsi qu'avec les compétences nécessaires pour parvenir à une gestion de haute qualité et de haute performance", a-t-il déclaré, ajoutant que le second axe s'appuie sur le premier et s'articule autour des concepts, des approches, des méthodes, des techniques et des meilleures pratiques en matière de gestion axée sur les résultats et la performance.

Cette collaboration avec le Washington International Management Institute témoigne de l'engagement du FPI à investir dans le développement de ses ressources humaines, en vue de favoriser une industrialisation durable en RDC. En acquérant les compétences nécessaires et en mettant en place des stratégies de gestion efficaces, le FPI vise à contribuer activement à la transformation économique du pays.

Le FPI veut de ce fait jouer un rôle clé dans la redynamisation économique de la RDC, en mettant tout en œuvre pour augmenter sa contribution à la croissance industrielle du pays. Cette initiative constitue donc une avancée majeure vers une gestion efficace des ressources et une contribution accrue à la prospérité de la RDC.