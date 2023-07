Madagascar: Compagnie Miangaly - Un atelier de théâtre pour les enfants

La compagnie Miangaly théâtre (CMT), reconnue pour ses performances artistiques, organise un atelier de théâtre pour les enfants âgés de 6 à 15 ans. Du 17 juillet au 4 août, cet évènement se déroulera à l'EPP Antsahabe.

L'objectif principal de cet atelier de théâtre pour enfants est de permettre de développer leurs compétences théâtrales, tout en leur offrant une expérience amusante et enrichissante pendant les vacances. « Ce type d'activité permet à la jeunesse de s'épanouir pleinement et de libérer son potentiel dès le plus jeune âge. De plus, cela permet à l'enfant de surmonter sa timidité et de renforcer la confiance en soi » mentionne Toky, une mère.

Opportunité

Afin de garantir un environnement propice à l'apprentissage, la CMT a limité le nombre de participants à seulement 15 enfants. Cette décision vise à assurer une attention individuelle et un encadrement de qualité pour chacun d'eux tout au long de l'atelier. « Nous avons répondu à la demande de nombreux parents en organisant à nouveau cet atelier qui était en pause depuis plusieurs années.

Les parents intéressés sont invités à inscrire leurs enfants dès que possible afin de ne pas manquer cette occasion spéciale, car les places sont limitées» déclare Hoby Rajoelison, comédienne au sein de la CMT. À noter que cet atelier de théâtre est une activité payante. Les séances auront lieu du lundi au vendredi, à l'exception du mercredi, offrant aux enfants une expérience immersive et régulière dans le monde du théâtre. Les enfants auront l'occasion de perfectionner leurs compétences d'expression orale et de travailler en équipe, développant ainsi des compétences essentielles pour leur avenir.