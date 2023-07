Madagascar: Journée mondiale de la population - Focus sur la responsabilisation des femmes

La célébration de la journée mondiale de la population est axée sur la place pondérante de la femme dans le mécanisme sociétale moderne.

La journée mondiale de la population est célébrée hier à Ambohi-dratrimo sous le pilotage du ministère de la Population, de la protection sociale et de la promotion de la femme (MPPSPF). Le thème pour cette année est axé sur la responsabilisation des femmes dans la société et au sein de la famille. Plus de 50 % des femmes sont désormais des femmes actives et les faire prendre part à des décisions sur la communauté est importante.

Dans un but de générer un développement du pays par le biais des femmes et filles malgaches. « C'est un réel besoin d'entendre les observations et interprétations des femmes par rapport aux réalités que font face les Malgaches de nos jours; de pouvoir mettre en action ces idées », récite la ministre de la population dans son discours. « Le thème de la célébration de cette année pour Madagascar confirme ces actions à appréhender afin de pouvoir mettre en action ces idées », déclare la ministre de la Population. « Élever la voix des femmes et des filles pour débloquer des possibilités infinies de notre monde », tel est la thématique utilisée.

« Le choix sur le rapport sexuel, les méthodes contraceptives et l'accès aux soins de santé sont querelleurs pour les femmes », cite la ministre. Cette réalité démontre la raison du choix sur l'égalité des droits des hommes et des femmes. La diversité fait la force, l'égalité des droits est un supplément dans cet objectif. Par cet objectif, le plus grand but de l'évènement est d'augmenter la participation des femmes et filles dans les prises des décisions les concernant que concernant la communauté les entourant.