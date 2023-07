Madagascar: Raccordement électrique - 1 061 Branchements Mora réalisés à Tanà, début du projet à Fianarantsoa

105 000 ménages à Antananarivo et 300 000 ménages dans tout le pays bénéficieront des Branchements Mora, lancés par l'Etat avec la Jirama. Selon le MEH (Ministère de l'Energie et des Hydrocarbures), des avancées sont déjà enregistrées dans ce projet.

Une installation gratuite et un kit d'installation à prix réduit aux alentours de 30 000 ariary. C'est ce qui diffère les Branchements Mora des branchements habituels au réseau électrique de la Jirama. Pour le MEH, il s'agit de donner accès à l'électricité à tous les ménages, même ceux qui sont les plus démunis. En effet, le kit d'installation comprend un compteur prépayé, un kit d'éclairage et un kit ready board comprenant un tableau préconfiguré, le câblage, ainsi que des prises pour le câblage électrique interne.

Alors que le projet vient d'être lancé à Fianarantsoa, lundi dernier, 1 061 Branchements Mora ont déjà été réalisés à Antananarivo. Le 7 juillet dernier, une délégation, composée de représentants du MEH, de la Jirama, de la Banque mondiale qui finance le projet et de l'AMO (Assistance à Maîtrise d'Ouvrage), a fait une descente dans plusieurs fokontany de la ville d'Antananarivo, pour visiter les ménages bénéficiaires du projet. A Ambonilalana Andohanimandroseza et à Tsiadana, le Branchement Mora est très apprécié par les habitants concernés, qui ont confirmé des changements positifs dans leur quotidien. D'après le MEH, 5 000 autres ménages bénéficieront de ces branchements dans un bref délai. À terme, le projet vise à atteindre 105 000 foyers à Antananarivo.

%

Inclusif

Sur tout le territoire malgache, l'objectif est de réaliser 300 000 Branchements Mora, dans le cadre de la réalisation du Velirano n°2 « Energie pour tous ». A Fianarantsoa, la mise en oeuvre du projet a été lancée la semaine dernière. Actuellement, 400 ménages ont déjà formulé une demande de raccordement à l'électricité via le projet Branchement Mora, et ont déjà payé les droits nécessaires à cet effet. En tout, 5 400 ménages bénéficieront de ce projet à Fianarantsoa, selon les prévisions du ministère de tutelle. Le lancement officiel de sa mise en oeuvre s'est déroulé lundi dernier, en présence de représentants du MEH, de responsables du projet au sein de la Jirama et des autorités locales.

Amélioration de la production

Avec ces nombreux raccordements, la Jirama renforce également en parallèle, sa capacité de production d'électricité. Dans ce cadre, cette société d'État doit privilégier les énergies renouvelables moins coûteuses et plus durables, selon le MEH. Certes, les projets d'aménagement de centrales hydroélectriques et la mise en place de centrales solaires dans les quatre coins du pays confirment cette tendance. À Ambilobe, la centrale solaire en construction est achevée à 99%, selon le MEH. Cependant, pour favoriser un service de qualité, la Jirama opte pour une hybridation avec une centrale thermique fonctionnant au fioul lourd. Les travaux d'installation de celle-ci sont achevés à 40%, selon les informations.

« Les deux groupes électrogènes, d'une capacité de 800 KW chacun, sont déjà arrivés à Ambilobe. Suivant nos objectifs, ces groupes devraient être opérationnels le 24 juillet, au plus tard, pour qu'Ambilobe et ses environs puissent bénéficier de l'électricité produite. En outre, l'objectif est de réduire progressivement la dépendance à l'énergie fossile, d'où la mise en place de centrale solaire d'une capacité de 1MWc », ont indiqué les responsables du projet, auprès de la Jirama. Pour Ambilobe, ces projets en cours bénéficieront à 3 750 personnes.