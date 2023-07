Madagascar: Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison - La MEF reçoit le trophée du meilleure ministre africain de l'année

L'un des moments forts de la 13e édition des African Business Leadership Awards (ABLA) qui s'est tenue ces deux dernières journées à Londres, aura été sans conteste la remise des trophées aux lauréats.

La Grande Île était doublement à l'honneur puisque si la ministre de l'Economie et des Finances, Rindra Hasimbelo a reçu le trophée du meilleure ministre africain de l'année, reprise économique, croissance et développement ; l'Economic Development Board of Madagascar, a, quant à lui, décroché le titre d'Agence de promotion, du commerce et des investissements de l'année.

Talents

La cérémonie qui entre, par ailleurs, dans le cadre du 8e sommet de l'African Leadership Magazine (ALM), organisateur de l'ABLA était, en tout cas, l'occasion de démontrer les talents des leaders africains, notamment dans le domaine du développement économique et des affaires. Des sommités africaines sont intervenues durant les différentes séances de ce sommet. On peut citer, entre autres, Renganaden Padayachy, ministre des Finances, de la Planification économique et du Développement de l'Ile Maurice ; Johnny Ohisa Damian, gouverneur de la Banque Centrale du Soudan du Sud ; Jonathan Fonati Koffa, vice-président de la Chambre des représentants du Libéria ; Sandy Verma, membre de la Chambre des Lords du Royaume-Uni ; Lord Dolar Popat, membre de la Chambre des Lords du Royaume-Uni ; Muhammed Bello Abubakar, PDG du Galaxy Backbone Limited, Nigéria.

Potentialités de Madagascar

La ministre de l'Economie et des Finances de Madagascar, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, a, quant à elle, prononcé un discours sur les intérêts économiques et les potentiels de l'Afrique, notamment de Madagascar. Une occasion pour la Grande argentière malgache d'exposer les importantes potentialités de Madagascar, dans le domaine de l'agro-industrie et de l'agriculture biologique. Elle a également fait état de la qualité et de la compétitivité de la main-d'oeuvre malgache et du statut de Madagascar en tant que terre d'investissement abordable. L'EDBM, qui a donc été également primé à Londres, est d'ailleurs un organisme travaillant sur la promotion de Madagascar en tant que pays d'accueil des investissements directs étrangers.

Quoiqu'il en soit, cette double présence de Madagascar à ce sommet de l'African Business Leadership Awards est une bonne chose pour l'image du pays. Dans la mesure où cette plateforme se fixe, entre autres, comme objectif d'apporter le meilleur de l'Afrique à des audiences et des plateformes mondiales. Les lauréats quant à eux, sont considérés comme de bons exemples de leadership progressif et transformationnel en matière d'affaires et de politiques sur le continent.