Madagascar: Exposition « Biodiversité » - Quand la pédagogie se met au service de la préservation

Activité phare du programme Varuna SD, le vernissage de l'exposition « Biodiversité » a été effectué avant-hier à l'Institut Français de Madagascar (IFM). L'exposition circulera dans 10 villes de Madagascar.

« Transmettre dans des propos très clairs et très pédagogiques des éléments absolument fondamentaux qu'est la préservation de la biodiversité qu'on voit en Europe et surtout qu'on voit à Madagascar ». Un objectif que l'exposition « Biodiversité » est parvenue à atteindre selon les dires d'Arnaud Guillois, Ambassadeur de France à Madagascar. Une approche pédagogique qui cible toutes les tranches d'âge de la population malgache et qui entend informer, sensibiliser et interpeller sur les liens existentiels entre la biodiversité et l'homme, si l'on s'en tient aux explications de Vina Marie Orléa, ministre de l'Environnement et du Développement durable.

S'étalant sur deux ans et devant toucher dix villes de la Grande île, l'exposition vise ainsi à sensibiliser le public cible sur l'importance de la préservation de la biodiversité. « Nous allons sensibiliser la population sur le fait que si elle ne prend pas ses responsabilités vis-à-vis de la protection de la biodiversité, les espèces endémiques de Madagascar disparaîtront à jamais », a lancé Vina Marie Orléa.

'exposition entend répondre aux défis inhérents à la préservation des faune et flore et écosystèmes du pays. Conçue et réalisée par le Muséum national d'histoire naturelle (MNHN), en collaboration avec le Centre National de la Recherche pour l'Environnement (CNRE), de la faculté Economie, Gestion et Sociologie de l'Université d'Antananarivo et l'Institut de Recherche pour le Développement, l'exposition a mis en commun les efforts de chercheurs malgaches et français dans le développement d'outils d'information, de sensibilisation et d'éducation destinés aux publics.

Et dont l'objectif est d'expliquer à la jeune génération et aux gens de la rue ce qu'est la biodiversité, ses liens et ses interactions avec leur quotidien et leur futur. Ce, dans la mesure où le patrimoine exceptionnel de Madagascar en matière de biodiversité est en péril. Toutes les alertes faites par les scientifiques et organisations oeuvrant dans le domaine de la préservation de l'environnement/de la biodiversité le prouvent.

23 panneaux constituent l'exposition qui se divise en deux parties. La première qui est réalisée par le Muséum National d'Histoire Naturelle (MNHN) fait référence à des écosystèmes français et se décline en quatorze panneaux relatant la définition de la biodiversité aux différentes échelles du vivant, son origine, les menaces naturelles et d'origine humaine qui la dégrade.

Ces panneaux avancent également des actions à réaliser afin de préserver la biodiversité. La seconde partie quant à elle est réalisée par l'Institut de Recherche pour le Développement en partenariat avec le Centre National de Recherche sur l'Environnement (CNRE) et la faculté DEGS de l'Université d'Antananarivo. Cette partie se décline en neuf panneaux qui mettent en évidence les écosystèmes malgaches dans leur diversité.

Les neuf panneaux mettent également en avant l'importance de considérer le rôle de l'humain dans les problématiques liées à la biodiversité. « Elle porte sur les thématiques de la spécificité de la biodiversité malgache, que ce soit par son endémicité et ses menaces, son importance pour l'humain, les paysages et le savoir-faire local qui y sont associés ainsi que les actions pour la préserver à l'échelle individuelle et des politiques », a-t-on conclu hier.