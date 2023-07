Madagascar: WWF Madagascar - 60 ans au service de la nature 5 étoiles de la Grande île

1963-2023. WWF Madagascar marque ses 60 ans de présence et d'action à Madagascar. Cette ONG oeuvrant en faveur de la nature a célébré l'événement à Antananarivo la semaine dernière.

Le moment pour la directrice de WWF Madagascar, Nanie Ratsifandrihamanana, de célébrer l'effort et l'investissement personnel de chaque acteur engagé dans la protection de la nature à Madagascar, des communautés de base aux organisations de la société civile, en passant par les scientifiques, les partenaires techniques et financiers, les ONG, la jeunesse engagée, ainsi que les responsables ministériels. Pour sa part, la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Vina Marie-Orléa, a incité au renforcement du partenariat déjà fructueux entre WWF et l'Etat à travers son Département.

WWF Madagascar intervient dans divers domaines en lien avec la préservation de la nature à Madagascar, notamment les forêts et la vie sauvage, la biodiversité marine, le climat et l'énergie, sans oublier le volet gouvernance. Ce, afin d'assurer un impact positif sur la protection de la biodiversité exceptionnelle de la Grande île, et l'amélioration du bien-être de la population.