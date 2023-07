Madagascar: Vacances - Voyages organisés : entre bons plans et risques

Pour diverses raisons, les familles et d'autres types de voyageurs cherchent des alternatives aux démarches liées aux réservations de places dans les gares routières et dans les hôtels, ou les locations de véhicules et autres recherches d'activités. Parmi les alternatives adoptées, les voyages organisés ont le vent en poupe actuellement.

En prévision des vacances, les propositions de voyages organisés ont commencé à être lancées dès le mois de mars et avril, voire avant. Les principales destinations touristiques à Madagascar sont proposées. Selon quelques témoignages, les voyages organisés ont l'avantage d'être moins onéreux par rapport aux voyages « auto organisés » par les vacanciers eux-mêmes.

Ainsi, les destinations Nosy-Be, Mahajanga, Sainte Marie, Toliara, Morondava, Manambato, Foulpointe, figurent parmi les propositions les plus courantes. Compter environ 800 000 ariary par personne pour une semaine de vacances à Nosy Be ; 250 000 à 300 000 ariary par personne pour quatre jours à Manambato, et environ 850 000 ariary par personne pour 7 jours à Sainte Marie.

Opportunités

Les voyages organisés sont présentés comme des opportunités de voyager à moindre coût tout en découvrant un maximum de lieux touristiques et d'activités. Ils impliquent, toutefois, la présence de personnes inconnues, avec la possibilité de partager des chambres avec elles, en fonction des organisations imposées par les voyagistes.

A l'étranger

Outre les destinations touristiques locales, les voyages organisés vers des destinations étrangères sont également en plein essor. Ces dernières années, elles séduisent des voyageurs, incluant ceux qui se déplacent pour affaires. Dubaï, Maurice, Egypte et Israël sont en tête des destinations les plus prisées. D'autres destinations beaucoup plus éloignées comme les Etats-Unis, ont également déjà été proposées.

En dépit des offres aussi alléchantes les unes que les autres, des retours d'expériences des adeptes des voyages organisés, font parfois mention de quelques points négatifs par rapport au manque de professionnalisme de certains organisateurs de voyages.

Si pour certains voyageurs, la satisfaction était au rendez-vous, pour d'autres, la déception a donné un goût amer à des voyages sensés être inoubliables en raison des mauvaises surprises au niveau de la qualité des prestations. Afin d'éviter des désillusions, il serait alors préférable de bien se renseigner sur les performances et le niveau de professionnalisme des organisateurs de voyages, à travers des témoignages réels.