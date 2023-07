Madagascar: Conclave du Baccalauréat - Les concepteurs de sujets reçoivent des dons alimentaires

Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a reçu, hier, un don destiné aux 100 individus, issus des trois ministères en charge de l'éducation, qui participent à la conception des sujets du Baccalauréat de cette année et qui sont en conclave depuis le 19 juin dernier.

Ces dons, composés d'oeufs, de farine lactée fortifiée en vitamines, calcium et minéraux, de maïs et de semoule de maïs, proviennent de l'ONG INVISO, une fondation membre de l'INVISO Group et qui possède en son sein plusieurs sociétés productrices de denrées alimentaires.

C'est à travers son « programme Ecoles » qui consiste à parrainer des écoles primaires publiques, en offrant des denrées alimentaires pour leur cantine scolaire, que cette fondation privée a procédé à cette action sociale en faveur de l'éducation nationale. « Nous avons répondu sans hésitation à l'appel lancé par le Ministère, estimant que c'est une juste cause que de soutenir ces personnes dévouées, isolées de leur famille pendant 40 jours pour l'intérêt commun », a expliqué Shekinah Andriamanarivo, le directeur des Relations publiques du groupe lors de la petite cérémonie de remise de ces dons.

C'est le Directeur général des Recherches scientifiques qui a reçu ces dons. Heriniaina Ramanankierana, reconnaissant, admet que ces dons arrivent à point nommé surtout en cette période hivernale. Les deux parties espèrent que ce geste pourrait amener d'autres ONG et membres du secteur privé à faire de même jusqu'à la fin du conclave.

À titre de rappel, les épreuves pour le baccalauréat général et la première partie des épreuves du baccalauréat technologique, technique et professionnel se dérouleront du 17 au 21 juillet, tandis que la deuxième partie des épreuves du baccalauréat technologique, technique et professionnel aura lieu les 24, 25, 26 et 27 juillet 2023.