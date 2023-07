Madagascar: Cinéma - « Nampoina, ny Riaka no valampariako » diffusé en avant-première ce samedi

Après un an et demi de production et de réalisation, l'Association Valamparihy annonce que le film « Nampoina, ny riaka no Valampariako », écrit par le Pr Raymond Ranjeva et réalisé par Henri Randrianierenana et Haingotiana Rasolondraibe, sera projeté en avant première au Canal Olympia Iarivo, le samedi 15 juillet 2023 prochain. Ce nouveau film de long-métrage malgache se rapporte à l'histoire de Madagascar.

Selon son auteur, le professeur Raymond Ranjeva, ce film a vu le jour après la mise en commun des fruits de travaux de recherche à caractère scientifique qu'il a effectués avec ses autres partenaires dans ce projet. Des recherches qui ont porté sur le personnage principal du film, le roi Andrianampoinimerina, et des faits particuliers qui se sont déroulés dans le royaume de Madagascar au XVIIIe siècle.

Le projet initié et produit par l'Association « Valam-parihy », en collaboration avec Tahina Razafinjoelina, a pour objectif de mettre en exergue des faces cachées de l'histoire de Madagascar à partir de faits particuliers de l'histoire, dans le but de consolider l'unité nationale malgache.

« Nous avons compris que l'histoire du Royaume de Madagascar, incarné par l'Etat-Nation malgache, était une véritable aventure d'avant-garde qui s'inscrit non seulement dans l'histoire de Madagascar mais également dans la pensée politique universelle », précise le professeur Raymond Ranjeva.

Et lui d'ajouter que « Ce film contribuera à la promotion de la connaissance de Madagascar, l'identification des valeurs malgaches sur le plan international, pour asseoir l'autorité, le crédit et la place de Madagascar dans le monde car c'est une place qu'elle a déjà conquise du temps des royaumes de Madagascar. »

Si l'audience de cette diffusion, en avant-première du film, est restreinte puisqu'elle se fera uniquement sur invitation, on sait que les diffusions ultérieures du film en salle seront gratuites pour que tous les Malgaches puissent y accéder. En tant que propriétaire du film, l'Association Valamparihy tient cependant à souligner qu'elle est la seule détentrice de tous les droits pour sa distribution et sa diffusion.