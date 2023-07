Madagascar: Raid de l'Isalo - Une centaine de coureurs attendus à Ranohira

Comme chaque année, trois épreuves sont au menu du Raid de l'Isalo à savoir la course mythique de 45 km avec 2500m D+, le semi-raid de 25 km avec 1200 m D+ et le mini raid de 3 km.

Le parcours de ce samedi passera par Namaza, Ambovo et Korobe. Les participants vont également traverser la piscine naturelle avant d'arriver au point de départ. « C'est un grand défi pour soi-même, mais aussi une occasion pour découvrir les merveilles au coeur du parc national de l'Isalo, entre autres les massifs de grès aux formes étranges, les canyons, la faune et la flore riches et diversifiées, ainsi que le cocktail exotique sublimé par l'accueil légendaire des Malgaches. Le Raid de 45 km doit se faire en 15 heures au maximum et en 10 heures pour le semi-raid. En guise de nouveauté pour cette édition figure une randonnée de 20 km à allure libre. A chacun donc son choix mais la magie sera là », a fait savoir Jean Marie Daval de Randomada, initiateur de cet évènement sportif. Le départ de tous les traileurs sera à Ranohira.

Isalo est la meilleure partie de l'île pour des excursions découvertes. Ce raid permet de mettre en avant un paysage sauvage, unique et encore intact. Les massifs de grès aux formes étranges et impressionnantes dessinent des spectacles à couper le souffle. En effet, le Raid de l'Isalo figure parmi les événements sportifs internationaux et constitue un élément clé du développement du tourisme dans cette région. Des étrangers issus de l'île de la Réunion, de France, d'Allemagne et d'Italie rejoindront le rang des fans de randonnées locaux.

L'an dernier, 220 personnes ont réalisé un parcours aussi physique que touristique dans le Parc national de l'Isalo. Mais en l'absence des grosses pointures, de nouvelles têtes ont remporté les titres. Le premier coureur prénommé Tsirindrena a réalisé un chrono de 4h5mn sur les 45 km, tandis que Isabelle Ratefiarison a dominé les débats chez les dames avec un temps de 6h49mn.

La Fédération des Hôteliers et Restaurateurs de Madagascar (FHORM) soutient toutes les activités en lien avec l'hôtellerie et la restauration à Madagascar. Elle s'engagera encore cette fois avec le Raid de l'Isalo. Cependant, avec le Gouverneur d'Ihorombe et les Chefs de Service régionaux des ministères concernés, le représentant régional de la FHORM offriront des récompenses aux participants les plus méritants.