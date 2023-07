Madagascar: Innovations technologiques - Promotion des cultures agricoles sur un terrain sablonneux

L'Agence de Développement Inclusif et Durable (ADID) vient de réaliser des innovations agricoles contribuant à la lutte contre l'insécurité alimentaire, et partant, à l'autosuffisance alimentaire tant prônée par l'Etat.

Cette agence voulant apporter sa contribution au développement durable au niveau du secteur agricole, comme son nom l'indique, a pu réaliser des innovations technologiques, en travaillant en partenariat avec une entreprise se spécialisant dans le domaine de l'exportation de litchi. « C'est une nouvelle étape franchie pour lutter contre l'insécurité alimentaire au niveau des producteurs de litchi et de vanille dans la partie Côte Est de Madagascar. Il s'agit notamment de la promotion des cultures agricoles sur un terrain sablonneux, grâce à l'utilisation des engrais biologiques issus de la transformation de déchets organiques enrobés avec des éléments nutritifs résultant des recherches des scientifiques au sein du FOFIFA. Les expérimentations menées sur nos sites de démonstration à Toamasina, ont été concluantes », a déclaré Faly Rasamimanana, co-fondateur de l'ADID, qui plus est, le promoteur de ce concept de développement inclusif et durable.

Rendements satisfaisants

En effet, « des cultures maraîchères ainsi que des cultures de maïs et de riz, ont été lancées sur un terrain sablonneux. Nos techniciens agricoles qui ont travaillé en étroite collaboration avec les chercheurs ont effectué des analyses pédologiques du terrain afin de déterminer la composition d'engrais organiques qui y sont adaptés. Une usine de production d'engrais organiques à partir de la transformation des déchets organiques est déjà opérationnelle. Sa capacité de production s'élève à 2 tonnes d'engrais organiques par jour. Les produits transformés seront encore enrobés d'oligo-éléments qui ont été fabriqués à partir de l'exploitation des plantes comme le nîme et la consoude ainsi que bien d'autres pratiques agricoles. Les engrais organiques issus de ce processus qui seront mis à la disposition des producteurs varient ainsi suivant les conditions pédologiques de leurs sols. Mais une chose dont on est sûre. Les rendements de productivité obtenus lors des expérimentations réalisées à Toamasina ont été satisfaisants. Ce qui permettra également de fertiliser les sols », a-t-il poursuivi. L'Agence de Développement Inclusif et Durable prévoit ainsi de diffuser ces innovations technologiques auprès des coopératives de producteurs opérant dans les filières vanille et litchi dans la partie Côte Est de la Grande île tout en contribuant à une transformation de l'agriculture.

Vulgarisation à grande échelle

Par ailleurs, « nous avons lancé un camion mobile qui se charge de la vulgarisation à grande échelle de ces innovations technologiques dans le domaine agricole, auprès des régions à forte potentialité agricole comme Ambatondrazaka et Analamanga. La duplication à grande échelle de cette usine de production d'engrais organiques dans d'autres régions, n'est pas en reste. Raison pour laquelle, nous sollicitons l'implication des autres membres du secteur privé oeuvrant dans le secteur de l'agro-business, pour ce faire. En effet, ces innovations contribuent non seulement à améliorer la production agricole mais aussi à créer des emplois ruraux tout en préservant l'environnement », a fait savoir Faly Rasamimanana.