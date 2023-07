Madagascar: Jeux des Îles - Préparation - Des experts chinois dans nos murs

Après un stage de 120 jours en Chine, l'entraînement sous la houlette des experts chinois se poursuit pour l'athlétisme, le tennis de table, le badminton et l'haltérophilie.

« Notre objectif est de gagner le maximum de médailles possibles et d'évoluer à domicile. Il n'y a pas de hasard dans l'atteinte des résultats. Le ministère cherche par tous les moyens à offrir aux athlètes une préparation dans les meilleures conditions ». Ce sont les mots de Haja Resampa, ministre de la Jeunesse et des Sports et président du COJI, lors de la réception des experts chinois au Stade Barea à Mahamasina.

Quatre experts chinois spécialistes de l'athlétisme, du tennis de table, du badminton et de l'haltérophilie avec les techniciens malgaches encadrent les athlètes jusqu'à la fin des Jeux des Iles. Il s'agit de Penglei pour le badminton, Zhao Li Jun pour l'athlétisme, Wang Haï Yang pour le tennis de table et Deng Chang Min pour l'haltérophilie.

Après les 120 jours de stage de préparation en Chine, les athlètes de ces quatre disciplines sportives seront de nouveau pris en main par des techniciens chinois. Selon le calendrier provisoire, ils se concerteront avec les fédérations sportives concernées et s'attaqueront à la préparation proprement dite à partir de demain.

Travaux en cours

A presque un mois et demi de la cérémonie d'ouverture, tous les travaux dans les sites de compétition avancent à grands pas. « Toutes les infrastructures seront achevées à temps. Les travaux sur le stade d'Alarobia devraient être livrés dans la première semaine du mois d'août. Les jeux auront lieu dans les meilleures conditions possibles », continue Haja Resampa. Le chargé d'affaires auprès de l'Ambassade de Chine, Zhang Wei, s'est félicité de la bonne collaboration entre les deux pays en matière sportive.

La Chine est un partenaire majeur de la Grande île, notamment dans le domaine du sport et ce n'est pas la première fois que le gouvernement chinois soutient la partie malgache. L'envoi des athlètes en Chine, la dotation en matériels et en équipements suivie de cet envoi de techniciens et experts chinois dans nos murs sont le fruit de l'étroite collaboration entre l'ambassade de Chine à Madagascar et le ministère de la Jeunesse et des Sports.