Madagascar: Calendrier électoral confirmé - Premier tour le 9 novembre, deuxième tour le 20 décembre

La présidentielle se tiendra bel est bien cette année. Six mois exactement après la publication de la proposition de calendrier électoral par la CENI et sa validation par la HCC, le décret portant convocation des électeurs a été pris en Conseil du gouvernement, hier.

Mahazoarivo, il était midi passé de dix minutes, le Premier ministre Christian Ntsay, accompagné par la ministre de la Communication et de la Culture et non moins porte-parole du gouvernement, Lalatiana Rakotondrazafy, sort du Conseil du gouvernement. Sans suspens, il a annoncé l'adoption du décret de convocation des électeurs pour l'élection présidentielle à venir.

Ainsi, les électeurs sont appelés aux urnes pour le premier tour de la présidentielle le 9 novembre. En cas de deuxième tour, le scrutin se tiendra le 20 décembre. « Nous avons validé le calendrier proposé par la CENI », a-t-il lancé avant de continuer que « l'élection présidentielle doit se tenir cette année afin que nous ayons un président en janvier 2024 ».

Etat de droit

« Je l'ai toujours dit, Madagascar est un pays bien géré, qui respecte la démocratie et respecte l'Etat de droit », a poursuivi le Premier ministre. Face aux inquiétudes sur un éventuel report de l'échéance électorale et la mise en place d'un régime anticonstitutionnel, le locataire de Mahazoarivo a voulu mettre les choses au clair. « L'Etat de droit se base sur le respect des lois en vigueur, c'est pour cela que Madagascar fait partie des dix premiers pays africains en matière de démocratie », a-t-il confié avec fierté. En effet, si la conférence nationale, qu'une frange de l'opposition a réclamée depuis des mois, n'a jamais figuré dans l'agenda de l'Exécutif, une nouvelle entité tente de faire pression afin de mettre en place un régime transitoire pour préparer des élections stables.

%

Apaisement

« Le gouvernement tient à féliciter la population malgache d'avoir toujours respecté le « Fihavanana » et l'apaisement », a ajouté le chef du gouvernement. En tout cas, depuis le début de cette année électorale, les inquiétudes et les spéculations vont bon train par rapport aux troubles guettant la préparation de cette élection. « Le gouvernement encourage les politiciens malgaches à maintenir ce « Fihavanana » et le respect mutuel afin d'aborder cette élection du nouveau président de la République », a-t-il fait noter. D'ailleurs, le Premier ministre a saisi la récente réunion des officiers supérieurs des forces armées pour les mettre devant leur responsabilité et les défis auxquels ils devront faire face pour assurer la paix et la sécurité, tout particulièrement en cette période électorale.

Autres décrets

« Tout a été effectué suivant les demandes de la Commission Electorale Nationale », a, quant à elle, lancé la ministre de la Communication et de la Culture, Lalatiana Rakotondrazafy, qui a tenu à préciser que quatre autres décrets, relatifs à l'organisation des élections, cette année ont été adoptés par le Conseil du gouvernement. Ainsi, même si le gouvernement dispose encore d'une trentaine de jours avant la durée minimale de 90 jours selon l'article 51 de la loi organique n°2018-008, relative au régime général des élections et des référendums, pour la convocation des électeurs, il a adhéré aux sollicitations de la CENI qui a besoin au moins de 120 jours afin de mieux se préparer techniquement.