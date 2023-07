Congo-Kinshasa: Présidente de la Ligue des Femmes du MSC, 2023 - Frida Munshy déterminée à faire aboutir la vision électorale de Laurent Batumona

La présidente de la Ligue des Femmes du MSC, en réponse aux préoccupations, devenues de plus en plus récurrentes de femmes de la fédération du Mouvement de Solidarité pour le Changement de Bibwa Bel-Air, dans la commune de la N'sele, s'emploie à orienter la réponse vers une solution efficiente. Depuis l'avènement de Frida Munshy à la tête de la Ligue des femmes du MSC, les femmes du MSC sont débout. La descente sur terrain, le week-end dernier, avait, entre autres, comme objectifs: la prise de contact avec les différentes structures de la Ligue des Femmes, d'analyser les obstacles qui peuvent continuer d'entraver la pleine Participation des femmes aux élections et d'identifier les outils et moyens pour les surmonter. L'échange sur les voies et moyens de faciliter une participation accrue des femmes aux processus électoral a été au rendez-vous. Le format participatif habituel a permis a Frida Munshy d'identifier les recommandations qui peuvent faire avancer la participation des femmes du MSC à la victoire électorale de Félix Tshisekedi aux scrutins de 2023.

Depuis sa nomination au mois de juin dernier, en qualité de Présidente Nationale de la Ligue des Femmes du Mouvement de Solidarité pour le Changement, jusqu'à ce dernier week-end, bien des évènements ont bouleversé le contexte politique et social du MSC de Laurent Batumona, en général, et de la Ligue des Femmes du MSC, en particulier.

Le contact permanent avec les femmes, la sensibilisation sur les élections, la dynamisation des activités du Parti et plus particulièrement le choix à faire lors des élections, la participation des femmes à la gestion politique du pays, ont eu un impact favorable sur la morale de la femme. Elles se disent déterminées à lui offrir ce que la vision politique et électorale de l'Autorité Morale, Laurent Batumona, a imprimé : Rafler le plus possible des voix pour les députés nationaux et provinciaux, d'une part et, de l'autre, disposer d'une majorité écrasante pour le deuxième mandat de Félix Tshisekedi. Cette démarche constitue pour elle son cheval de bataille dans ses tournées de sensibilisation entamées depuis plus de trois semaines.

Après avoir été dans les Fédérations de Kimbanseke, Masina, Maluku et celle de la Nsele, l'honorable Frida Munshy a, non seulement, sensibilisé les femmes mais également, présenté sa vision de travail à la population nombreuse. A Kikimi où elle a foulé ses pieds, elle a, d'entrée de jeu, expliqué sa mission qui est de réveiller les consciences des femmes du MSC par rapport aux enjeux électoraux de l'heure.

A Kikimi, sous l'effet conjugué des responsables de la fédération, elle a présenté la vision sociale du MSC, expliqué l'engagement de la femme du MSC dans les actions de sensibilisation et de renforcement de capacité des différentes actrices impliquées dans le processus électoral. "Les femmes du MSC ont acquis une conscience plus grande de leurs droits et devoirs à oeuvrer pour la mise en oeuvre effective de la vision électorale du MSC", a fait savoir la Présidente de la Ligue des Femmes du MSC.

La sensibilisation menée sur le terrain et les adhésions de la population au Mouvement de Solidarité pour le Changement ont permis à la Présidente Frida Munshy d'avoir une idée globale de ce qui l'attend comme travail.

Malgré le contexte électoral, les femmes venues écouter leur présidente se sont montrées de plus en plus déterminées à soutenir les actions du MSC sous la bannière de Laurent Batumona qui mène, selon elles lors des échanges, depuis des années une lutte pour le mieux-être de la population. Elles ont également dans leurs cris et chansons décidé de propulser au parti le plus grand nombre de députés nationaux et provinciaux.

A la fin de cette tournée qui l'a conduit à Kinkole Lagos, chez le président fédéral Anicet Nkuy, Bibwa-BelAir, où la Présidente fédérale, Mme Cathy, avait réservé un accueil délirant a connu un impact par rapport à la qualité du message. Il faut noter que depuis son accession au poste de la Présidente de la Ligue des Femmes MSC, Frida Munshy récolte le fruit d'un travail collectif et par son dynamisme qui reflète bien la détermination des femmes du MSC. C'est à cette occasion, qu'elle a fait appel à la mobilisation tous azimuts de toutes les femmes du MSC à s'impliquer dans le processus de mobilisation. Son message a été accueilli très favorablement. Car, en acceptant d'apporter leur contribution au MSC pour les élections de 2023, elles sont satisfaites à un certain nombre de préoccupations soulevées dont les plus pertinentes sont : l'électrification, l'eau, afin d'amener les femmes à prendre une part active dans la gestion de la cité et à la prise de décision à tous les niveaux.