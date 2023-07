Congo-Kinshasa: Inspection des travaux de modernisation de la FIKIN, Jean-Lucien Bussa - 'L'ouvrage sera livré dans 14 mois'

Le Ministre du Commerce Extérieur, Jean-Lucien Bussa Tongba, a effectué, ce lundi 10 juillet 2023, une descente d'inspection à la Foire Internationale de Kinshasa (FIKIN), question de palper du doigt l'état d'avancement des travaux de modernisation des infrastructures de cette espace foraine. Sur place, le numéro Un du Commerce Extérieur Congolais, accompagné du Directeur Général de la FIKIN, Didier Kabampele Ngabul, a effectué le tour du lieu pour se rendre compte de l'effectivité des travaux exécutés par l'entreprise turque MILVEST.

Selon les précisions fournies par le Ministre, l'ouvrage sera livré dans 14 mois tout en signalant que l'objectif est d'aller aussi vite afin que les congolais puissent bénéficier de ce site.

Sur place, Jean-Lucien Bussa a insisté sur la matérialisation de la vision du Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi, et s'est dit satisfait de l'évolution des travaux. « L'ambition du Président était de permettre aux congolais de disposer finalement d'un vrai centre qui répond aux normes internationales et qui soit au niveau international.

Je vais dire aux congolais que le Président est passé de la parole à l'acte et aujourd'hui, nous venons de voir que depuis quelques mois, des gros travaux ont commencé et ces travaux ne vont pas s'arrêter jusqu'à ce que sorte du sol de la FIKIN, des infrastructures haut de gamme, modernes et que les enfants, les jeunes de Kinshasa et d'ailleurs puissent avoir un parc d'attraction moderne. Que la FIKIN joue son rôle au niveau africain et au niveau mondial. Et que la tradition d'organisation d'expositions revienne en République Démocratique du Congo», a déclaré Jean-Lucien Bussa.

Selon le Ministre du Commerce Extérieur, sa présence en ce lieu si historique est pour voir les étapes qui ont déjà été franchies depuis que le Chef de l'Etat a pris la décision de la réhabilitation de ce patrimoine national et cela, dans le but de suivre les étapes qui restent.

«Nous sommes venu suivre ce qui se passe parce que nous poursuivons au nom du Président de la République un objectif précis, net et clair. Les Congolais doivent savoir que demain, ils vont avoir une FIKIN toute autre que celle qu'ils ont connu», dit-il.