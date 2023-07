Afrique Centrale: Agression rwandaise à l'Est de la RDC, Nigeria - La Représentation du FICE interpelle la Communauté Internationale

Docteur Joël Ngoie Nshisso, Président de FICE, et le Père Ngoyi de FICE (Nigeria)

Depuis le Nigeria, la Représentation du Forum des Intellectuels des Congolais de l'Etranger (FICE), dirigé par le Docteur Joël Ngoie Nshisso, a, dans une communication, dénoncé l'agression rwandaise à l'Est de la RD. Congo, sous le label de la rébellion du Mouvement du 23 mars 2009 (M23). A tour de rôle, brandissant les ouvrages « Rwanda : assassin sans frontières » et « Holocauste au Congo : l'Omerta de la Communauté Internationale », quelques leaders de cette organisation ont exprimé leur désarroi et en appellent, sans conditions, à une mobilisation générale de cette même Communauté Internationale pour stopper les élans pernicieux du Rwanda dans l'Est de la RD. Congo.

Que retenir des livres exposés ?

Dans l'ouvrage « Rwanda : Assassins sans frontières », Michela Wrong livre une véritable enquête journalistique sur les pratiques du régime de Paul Kagame, ancien commandant au sein du Front patriotique rwandais parvenu au pouvoir après le génocide rwandais de 1994 et président de l'Etat rwandais depuis 2000.

Au fil d'entretiens avec des exilés rwandais et d'anciens proches du président rwandais, Michela Wrong dresse le sombre portrait des pratiques de la dictature instaurée par Paul Kagamé. Sans nier le rôle de responsables du régime actuel dans le renversement du pouvoir génocidaire, elle remet en cause, témoignages à l'appui, le récit officiel selon lequel l'arrivée au pouvoir de Paul Kagamé aurait fait entrer le Rwanda dans une paix, une prospérité et une stabilité pérenne.

Une enquête qui s'inscrit dans un contexte géopolitique plus large venant mettre en lumière l'impuissance de Kinshasa et de Pretoria face à Kigali et qui interroge le positionnement occidental à l'égard du Rwanda.

Par contre, dans le livre « Holocauste au Congo : l'Omerta de la Communauté Internationale, Charles Onana démontre que l'on assiste, depuis 1994, à l'invasion masquée du Congo par des milices et des troupes de Paul Kagame, le Chef de l'Etat rwandais soutenu, au départ, par l'administration Clinton et, ensuite, par la France de Nicolas Sarkozy.

A partir de témoignages exclusifs et de documents de la CIA, du Pentagone, des archives de la Maison Blanche, de l'Elysée et de l'Union Européenne, l'auteur dévoile comment les Etats-Unis ont formé cet homme sans foi ni loi, pour servir leurs intérêts en RDC, en République Centrafricaine, au Congo-Brazzaville, et dans d'autres états d'Afrique Centrale où la guerre entre l'Occident, la Chine et la Russie est féroce pour le contrôle des ressources minières stratégiques. Insatiables, les prédateurs dépècent la RDC et pillent ses richesses.

Après 20 années de recherches, l'auteur alerte l'opinion sur l'extermination programmée des populations locales alors que plusieurs chefs d'Etats de la région et un ambassadeur européen ont déjà été assassinés.

Charles Onana explique surtout comment la mise à mort de la RDC est organisée en utilisant la terreur et le mensonge dans le dessein de faire main basse sur des minerais indispensables à l'industrie mondiale de l'armement, de la téléphonie mobile et de la transition énergétique. Un document explosif sur les coulisses du gigantesque massacre d'êtres humains qui se déroule à quelques heures d'avion de nos pays occidentaux.

Quid sur le FICE ? Le FICE a pour mission de regrouper les intellectuels congolais qui vivent et œuvrent à l'étranger dans un cadre de réflexions, d'échanges et d'actions sur les questions qui touchent à la République Démocratique du Congo et à leur épanouissement dans leurs pays d'adoption ou d'accueil.