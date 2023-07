Gabon: 'Faisons tout pour que les différents processus électoraux se déroulent bien'

Philippe César Boutimba Dietha, citoyen gabonais et observateur de la vie politique du pays, écrit sa lettre ouverte aux populations du district de Nzénzélé à l'orée des scrutins politiques du 26 août 2023 en République gabonaise.

Mesdames et Messieurs,

Chère Famille Biologique,

J'adresse mes félicitations et mes encouragements aux natifs, originaires et ressortissants du district de Nzénzélé qui ont résolu de candidater chez nous et/ou à travers le reste du pays. Que la grâce de Dieu soit avec vous-mêmes, avec vos familles respectives et avec vos innombrables militants. Et que vos multiples meetings, causeries, débats, réunions politiques et séances de travail se passent dans la paix et la bonne humeur.

J'exhorte les militants, les états-majors politiques et les scrutateurs à la dignité. La période électorale durera un ou deux mois mais notre vivre ensemble fonctionnera 12 mois chaque année. Faisons tout pour que les différents processus électoraux se déroulent bien.

Que Dieu bénisse le district de Nzénzélé,

Que Dieu bénisse le Gabon.

Libreville, le 12 juillet 2023