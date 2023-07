Tunisie: Larry Azouni, libre comme l'air

Le milieu de 29 ans quitte le CA au bout de deux saisons.

Recruté par les Clubistes sur recommandation du coach Montassar Louhichi, Azouni a jusque-là évolué au sein de plusieurs écuries, dont Lorient, Nimes, Deportivo Nacional) et Courtrai. Il en a donc fait du chemin, depuis ses débuts au CDF de l'OM en passant par le FC Burel, club affilié au district des Bouches du Rhône. Joueur discret et rigoureux, Azouni a intégré le Team Tunisie en 2016 avec une participation à la double confrontation face aux Eperviers du Togo en éliminatoires de la CAN.

Il a aussi participé à la CAN 2017, prenant part aux matchs contre les Lions de la Teranga et face au Zimbabwe. Rappelons aussi qu'à ses débuts, Azouni a porté le maillot tricolore avec l'équipe de France U19. Il a notamment joué la finale de l'Euro U19 en 2013 où la France a été battue par la Serbie (0-1).

Flux entrants et sortants au ST

Après une expérience chez les Koweïtiens d'Al Sahel, l'axial Hamza Ben Abda, 28 ans, a mis le cap sur le Bardo où il a signé un contrat de deux saisons avec le Stade Tunisien. Pur produit de l'EST, Ben Abda a auparavant porté les tuniques d'Al Kawkab et Afif FC en Arabie saoudite, Al-Talaba SC d'Irak et Dacia U. Braila de Belgique.

En Tunisie, le joueur a évolué au CAB, club qu'il a rallié en été 2017. Toujours volet renforts stadistes, le milieu offensif du CS Msaken, Youssef Saafi, a quant à lui paraphé un engagement de trois saisons. Enfin, chapitre départ, l'arrière droit Ayoub Tlili, 28 ans, a résilié son contrat à l'amiable après une saison passée sous les couleurs des Bardolais. Par le passé, Tlili a évolué à EGSG, au SG, au CA et à l'USBG.

%

Soliman prend Sow

Les Capbonais de Soliman ont mis la main sur un attaquant gambien de 18 ans. Il s'agit de Kebba Sow qui signera un bail de trois saisons. Volet sortie, l'attaquant sénégalais, Bernard Faye, a obtenu son bon de sortie et jouera prochainement soit en Géorgie, soit en Ligue 2 qatari.

Houssein reste au CSS

Le milieu Ali Saidi Houssein a rempilé avec le CSS. Probablement sur conseil d'Al Badry, le joueur irakien a prolongé jusqu'en juin 2024. Houssein a inscrit un seul but cette saison.