Tunisie: Wimbledon - Ons Jabeur face à Rybakina en quarts - Bien dans sa tête et ses jambes!

Pour venir à bout de Rybakina, Ons Jabeur devra se montrer prête physiquement et mentalement. Son premier atout ? La confiance en son tennis

En atteignant les quarts de finale pour la 3e fois de suite, Ons Jabeur a montré qu'elle est une joueuse qui aime Wimbledon. Ce tournoi londonien lui va bien : le public a une affection particulière pour elle, le gazon est une surface qui va bien avec la qualité technique de notre joueuse, bref, on a tout ce qu'il faut pour dire que Ons Jabeur se porte bien et qu'elle se remet sûrement de ce petit début de saison et de ces contreperformances.

Après les quarts de finale à Roland-Garros, Ons atteint les quarts de finale à Wimbledon avec toujours le même objectif avoué : remporter le sacre du fameux tournoi londonien. Elle en est capable quand on la voit jouer ce tennis varié et cette capacité à allier puissance et esthétique à son tennis. Chose que même la meilleure joueuse au monde, Swiatek, n'en a pas, mais qui domine plus par sa régularité et son savoir-gagner.

Contrairement à l'année dernière où le tableau a été abordable pour Ons avec la majorité des têtes de série qui sont tombées tôt, cette année, pratiquement les meilleures sont toutes là au stade des quarts.

Ons défiera Rybakina, tenante du titre et qui a gagné au tour précédent par forfait. Elle n'a pas été bien sollicitée et a l'avantage de réussir la saison 2023 et de faire un bond spectaculaire.

%

Ce ne sera pas la Rybakina de l'année dernière qui était méconnue et «outsider». Elle a si progressé.

Prendre tout au sérieux

Ons Jabeur a intérêt à ne pas trop chercher à vouloir prendre sa «revanche» et à se concentrer sur l'objectif lointain, celui du titre. Rybakina est une joueuse solide qui a tous les atouts pour garder son bien.

Les atouts de Ons Jabeur dans ce match ? Sa première balle qu'on a vu faire la différence, son retour efficace grâce à de bons appuis, et toujours cette sublime réussite dans les coups qu'elle joue. En comptant moins sur les «amortis», elle se trouve tenue de jouer les accélérations, les coups droits et revers croisés et décroisés qui mettent du mordant dans son jeu et aussi le revers «slicé» (sa spécialité) qui provoque les fautes directes de ses adversaires.

Ce sera un match beaucoup plus compliqué à gérer que les précédents. La pression du résultat pour toutes les joueuses est considérable. Notre Ons Jabeur, jusque-là régulière et fidèle à son tennis et ses qualités, sait bien que le match d'aujourd'hui aura une grande signification particulière dans le chemin vers le titre. C'est pourquoi on attend qu'elle reste aussi sobre et zen dans son attitude et qu'elle ne cède pas à l'emportement.