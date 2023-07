Tunisie: « Ech Esser » de Mohamed Jebali au Festival International de Hammamet - Un concert réussi !

La 57e édition du Festival International de Hammamet a accueilli, ce lundi 10 juillet, l'artiste auteur-compositeur tunisien Mohamed Jebali avec son spectacle «Ech Esser».

Avec un bouquet de musiciens dirigés par le maestro Kamel Abbassi et des jeunes talents sélectionnés de son académie musicale, Mohamed Jebali a donné lieu à un spectacle particulier avec un amphithéâtre presque complet.

La scène du théâtre de Hammamet a abrité, 12 musiciens répartis en 2 vocalistes, un violoniste, un batteur, un claviériste, un flûtiste, un sur la guitare électrique, un sur le Qanûn et 3 sur la Darbouka. Ils ont été ensuite rejoints par une chorale de 4 voix féminines, Rahma Bousoufa, Safa Kouki, Salma Béjaoui et Inès Achour, d'une jeune pianiste et de son fils Ahmed Jebali qui a joué une partition de guitare électrique.

Mohamed Jebali a démarré sa prestation avec un cocktail rassemblant des morceaux phares de son parcours musical tels que « Nadhret Ainik », « Ech Esser » et « Enti lkol ». Il a ensuite proposé un répertoire de 15 chansons dont un titre en playback « Ya Aalem », en hommage à Jérusalem.

Il a présenté un spectacle fluctuant de 2h30, avec des « coupures théâtrales » lors desquelles il a raconté des anecdotes et des vannes liées à la musique et au monde du spectacle, face à un public qui a dansé et qui a pratiquement chanté tous les sons qu'il a proposés.

%

Lors de la conférence organisée suite à son concert, Mohamed Jebali a exprimé sa fierté de participer au Festival International de Hammamet et de voir son public le suivre et le soutenir quelles que soient les circonstances, en mettant l'accent sur l'importance de sa rétroaction avec son public.

Il a mentionné que le choix de titrer de son spectacle « Ech Esser » est fait en réponse à une question récurrente qu'on lui pose souvent : « C'est quoi le secret pour persister sur la scène après 35 ans de carrière ? ». Répliquant qu'il fournit un effort considérable pour se renouveler et évoluer. Il a ajouté que pour ce spectacle, il a essayé de diversifier le répertoire tout en prenant en considération les chansons que le public aime et réclame toujours.

Le Festival International de Hammamet se poursuivra jusqu'au 12 août 2023.