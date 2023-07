Afrique: Le Sénégal accueillera deux Conférences Philantropiques de Grande envergure, qui vont susciter la révolution Africaine

communiqué de presse

(Lundi 31 juillet) Le Sénégal, centre dynamique d'innovation et de progrès, s'apprête à accueillir deux rassemblements monumentaux qui façonneront le tissu même de la philanthropie en Afrique. Organisées par TrustAfrica, le Centre sur la Philanthropie Africaine et l'Investissement Social (CAPSI) de l'Université de Wits, Africa Philanthropy Forum, East Africa Philanthropy Network, Africa Philanthropy Network et la Southern Africa Trust, la 4ème Conférence Africaine sur la Philanthropie et la 2ème Conférence Académique sur la Philanthropie Africaine se tiendront respectivement du 31 juillet au 1er août et du 2 au 4 août.

Cette convergence distinguée réunira d'éminents universitaires, praticiens, visionnaires de la philanthropie, donateurs, chercheurs, groupes de réflexion et responsables gouvernementaux pour engager une réflexion approfondie sur les défis pressants auxquels est confronté

l'écosystème philanthropique.

Ancrées sur le thème de "La philanthropie africaine à un point d'inflexion", ces conférences visent à explorer les dimensions vitales des personnes, du pouvoir, de la politique et des pratiques. Les participants auront l'occasion d'échanger des connaissances, de remettre en

question les récits établis et de concevoir ensemble des stratégies pour relever les défis pressants auxquels le continent est confronté.

"La sélection du Sénégal comme pays hôte de ces conférences transformatrices témoigne de son engagement à catalyser des changements significatifs et à autonomiser les communautés locales", a déclaré le Dr Ebrima Sall, directeur exécutif de Trust Africa, lors d'un récent entretien avec les médias. "En cette période charnière, la philanthropie africaine a le pouvoir d'influencer les grands systèmes, de remettre en question les récits culturels dominants et d'avoir un impact durable".

Le professeur Bhekinkosi Moyo, directeur du CAPSI, souligne l'importance de ce rassemblement en déclarant : "Tout comme un point d'inflexion nécessite généralement une approche créative et avant-gardiste pour s'adapter, se transformer ou naviguer à travers les défis qu'il présente, nous nous trouvons nous aussi au seuil d'une nouvelle ère pour la philanthropie africaine. En exploitant des approches stratégiques et innovantes, nous pouvons tirer parti des capacités locales, surmonter des obstacles complexes et libérer le potentiel

profondément ancré de l'Afrique pour le développement durable".

La conférence académique sur la philanthropie africaine débutera la semaine au musée emblématique des civilisations noires, favorisant un environnement propice à l'engagement académique et à la collaboration. La conférence principale aura lieu au célèbre Palm Beach

Hotel Conference Centre à Saly, offrant un cadre dynamique pour des discussions opportunes et des opportunités de réseautage efficaces.

En outre, le dîner de gala, prévu pour le jeudi [3 août 2023], mettra à l'honneur des personnes exceptionnelles en leur décernant des prix pour l'ensemble de leur carrière. Cette distinction reconnaît leurs contributions exceptionnelles à la philanthropie africaine et leur dévouement

au mentorat des leaders et des praticiens du secteur. La cérémonie de remise des prix sera l'un des moments forts de la conférence, symbolisant l'engagement inébranlable en faveur de l'excellence et du leadership transformateur au sein de la communauté philanthropique.

"Les conférences servent de point de ralliement pour le changement, favorisant un écosystème où la philanthropie aborde des questions sociétales plus larges, influence les systèmes et remet en question le statu quo", a déclaré Stigmata Tenga, Directrice Exécutive de l’APN. "Il s'agit d'une occasion unique pour les parties prenantes de toute l'Afrique de se réunir, de partager des idées et de co-créer des solutions qui conduiront à un changement positif pour le continent".

Les conférences marquent un moment décisif dans le parcours philanthropique de l'Afrique. Elles invitent à envisager un avenir où la philanthropie joue un rôle central dans la refonte des systèmes, la défense de l'équité et de la démocratie, et le démantèlement du racisme

systémique.

Pour plus d'informations sur les conférences, veuillez consulter le site

www.africanphilanthropyconference.com