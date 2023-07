Afrique: Concours d'agrégation Cames - Réunir les conditions pour le succès des candidats congolais

La préparation des candidats congolais au concours d'agrégation du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur (Cames), dans deux mois, a été la toile de fond de l'échange entre la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, le Pr Edith Delphine Emmanuel, et les responsables universitaires, le 11 juillet à Brazzaville.

Au concours d'agrégation du Cames, en Sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion, le Congo va présenter sept candidats. « La particularité de ce concours est qu'il sera organisé de façon bimodale, c'est-à-dire une partie virtuelle qui se fera sur place et une autre en présentiel. Seuls les candidats qui réussiront à surmonter ces différentes épreuves vont par la suite se rendre à Niamey, au Niger, afin de passer les épreuves d'admission », a expliqué la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique.

Ainsi, les présidents des universités, les doyens des facultés concernées par ce concours, les représentants des différentes institutions chargées des questions liées au numérique, réunis autour de la ministre, ont passé en revue les réglages à faire afin de déterminer, entre autres, les centres dans lesquels les loges virtuelles seront installées, le matériel requis pour que les liaisons se fassent normalement, le personnel d'appui aux candidats. Le concours d'agrégation de cette année vient en effet renforcer le processus de digitalisation en cours au Cames. « Si certaines considérations techniques ne sont pas réunies, nos candidats pourraient être lésés », a souligné la ministre.

Il convient de préciser que le concours d'agrégation se fait traditionnellement au mois de novembre. Mais à cause du caractère bimodal de la session de cette année, le concours aura lieu le 16 octobre dans sa première phase. C'est au début du mois de novembre que les candidats qui réussiront ladite phase vont se rendre à Niamey, au Niger.