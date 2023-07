Afrique: Tourisme - L'UE apporte son appui au développement de l'écotourisme

L'ambassadeur de l'Union européenne en République du Congo, Giacomo Durazzo, a été reçu, le 11 juillet, par la ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs, Lydie Pongault. Les deux personnalités ont parlé des possibilités de financement de l'UE en termes de formation professionnelle, d'appui institutionnel pour le ministère et de renforcement des capacités des partenaires et des acteurs de l'écotourisme.

L'Union européenne appuie le Congo dans la conservation de l'environnement, de la biodiversité, des parcs nationaux et des actions qu'elle mène à travers les différentes organisations pour les activités d'écotourisme. Ces actions, pense l'ambassadeur, sont encore à petit échelle, l'idée est de les monter en puissance puisque le Congo possède un potentiel important pour développer son écotourisme.

« L'écotourisme au Congo a une forte potentielle. Le Congo est riche en ressources naturelles, beauté naturelle, culture. Tous ces atouts donnent un fort attrait à la destination », a indiqué l'ambassadeur.

Le diplomate a, par ailleurs, évoqué le projet de boîte à outils, un projet pilote financé par l'UE et qui démarre dans l'un des trois secteurs de la formation professionnelle de l'écotourisme pour une cinquantaine des jeunes. « Après la formation, nous allons prendre la relève avec un projet beaucoup plus important qui s'appelle « Mosala », que nous allons financer avec l'AFD. Cette première phase va nous permettre de rentrer avec le programme plus important de pouvoir développer les activités qui répondront beaucoup plus au besoin des secteurs privés, mais il y a aussi une composante institutionnelle pour le ministère », a signifié l'ambassadeur.

Giacomo Durazzo pense qu'il faut lever certains freins au développement dudit secteur en rendant, par exemple, plus facile l'entrée sur le territoire à travers les visas plus accessibles, en réduisant les coûts de transport aérien qui restent, encore très élevés.