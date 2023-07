Congo-Kinshasa: Pacifique Sukisa-Makasi expose les projets d'actions de la CFUW

interview

Représentant Spécial de la Commission chargée des relations et de la coopération Internationale, Pacifique Sukisa-Makasi a livré, lors d'une interview, la quintessence des projets d'action de la Coalition Forces Unies Wazalendo.

La Prospérité : Pouvez-vous donner aux lecteurs une idée générale sur la coalition Forces Unies Wazalendo (CFUW) ?

Pacifique Sukisa-Makasi : la Coalition Forces Unies Wazalendo, « CFUW » en sigle, oeuvrant sous son Président National, M. Mwangu Mubalaka John Lewis, est une plateforme populaire des forces d'auto-défense et des mouvements civils qui, après plusieurs années de lutte, ont fini par découvrir que les vrais problèmes de notre pays la RDC, à savoir, le chômage, la pauvreté et l'intolérance de la diversité sont dus au manque d'une bonne gouvernance (leadership serviteur) fondée sur les principes universels dont la démocratie, la Déclaration universelle des Droits de l'Homme, etc., et surtout, à l'absence d'un environnement viable pour le secteur privé.

La Prospérité : Quelle mission poursuivez-vous ?

"Sans une bonne gouvernance basée sur les principes universels et un environnement viable pour le secteur privé fonde sur les principes universels, une RDC en paix, stable et prospère est presque impossible". Pour ce faire, la CFUW veut contribuer directement à la construction d'une nouvelle société congolaise éprise de paix, stable et prospère sous une bonne gouvernance fondée sur les principes universels (la démocratie, la déclaration Universelle des Droits de l'Homme, les principes universels qui règlementent le secteur privé, etc.).