Congo-Kinshasa: Bienvenu Kamba - 'Je défendrai toujours les intérêts de la population de Tshangu'

A l'occasion de son adhésion au sein du parti politique Alliance des paysans et ouvriers de la classe moyenne pour un développement durable, APOCM en sigle, dont la cérémonie s'est déroulée le samedi 8 juillet 2023 à l'espace apocalypse 22 situé dans la commune de Masina, Bienvenu Kamba a présenté ses aspirations de travailler pour défendre les désidératas du peuple congolais, en général, et ceux du district de la Tshangu, en particulier, une fois élu aux législatives nationales. Il a indiqué APOCM vise l'émergence de la jeunesse, favorise la promotion, le développement et le bien-être de la population. Ceci justifie la raison primordiale de son adhésion au sein de cette formation politique.

Accompagné de sa base, hommes et femmes venues de tous les coins de la Tshangu, Bienvenu Kamba, a, en présence des cadres de l'APOCM, adhéré officiellement au sein de ladite formation politique. Dans son allocution, le nouveau venu à l'APOCM a remercié les dirigeants de cette famille politique pour lui avoir ouvert la grande porte de l'APOCM. Il a souligné que le choix porté à l'APOCM se justifie par le fait que ce parti politique a une vision d'espoir pour le peuple de Tshangu, en général, et les jeunes, en particulier. «Après avoir examiné profondément la vision de l'APOCM qui favorise la promotion, le développement et le bien-être de la population visant du peuple souverain premier, j'ai estimé opportun mettre à profit ma contribution afin de concrétiser la vision du Chef de l'Etat, qui est le peuple d'abord. Par conséquent, je me suis décidé de traduire ma conviction politique aujourd'hui, par cette adhésion au sein de l'APOCM », a-t-il avancé.

Et de poursuivre : «Nous allons nous battre quotidiennement pour la gestion de la chose publique, au niveau de base, pour qu'elle soit assurée par les jeunes. Notre effort comme acteur politique est plus qu'une nécessité pour l'encadrement de la jeunesse de Tshangu dans la vie active. Tshangu sera désormais dirigé par ses dignes fils qui veulent s'investir pour le décollage de cette partie de la Ville de Kinshasa ». A l'en croire, sa présence dans l'APOCM est une garantie pour offrir un deuxième mandat au Chef de l'Etat de la RDC, Félix Tshisekedi, qui demeure candidat potentiel de cette formation politique à la présidentielle de 2023. En ce qui le concerne, Bienvenu Kamba entend se jeter dans la bataille aux législatives nationales au niveau de la circonscription de la Tshangu. Il a réitéré son appel aux jeunes de prendre conscience et d'adhérer massivement à l'APOCM et se préparer résolument à affronter avec sérénité les élections locales, municipales, législatives et présidentielle qui se pointent à l'horizon.

Angel Kaba, présidente de la fédération de Tshangu, a, pour sa part, profité de l'occasion pour souhaiter la bienvenue à Bienvenu Kamba et sa base au sein de sa famille. Elle a précisé que l'adhésion massive de Bienvenu Kamba et ses acolytes prouve, à suffisance, l'importance qu'ils ont accordée à l'APOCM au détriment des autres partis politiques que regorgent la RDC. Elle a signalé également que l'APOCM est un jeune parti politique qui a connu sa toute première expérience électorale aux joutes de 2018. Et s'est distingué car, il fait la politique autrement en cherchant à développer le pays à partir de la base, c'est-à-dire, à partir de paysans, ouvriers et la classe moyenne : «Au nom de l'autorité morale de notre parti, les cadres et militants du parti, je vous reçois à bras ouverts et vous souhaite la bienvenue la plus cordiale au sein de l'Alliance des paysans et ouvriers de la classe moyenne pour un développement durable». C'est par ces mots que les adhérents à l'APOCM.