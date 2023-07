Congo-Kinshasa: RPDC - L'institution de la Médaille Commémorative

Le Présidium de l'Assemblée Populaire Suprême (APS) de la République Populaire Démocratique de Corée (RPDC créée 3 ans après la Libération Nationale 1945; Superpuissance politico-militaire sous le Maréchal KIM JONG UN, Président des Affaires d'Etat de la RPDC, NDLR) a adopté, ce 6 juin, son Décret d'instituer la Médaille Commémorative du 70ème anniversaire de la Victoire (27-Juillet) dans la Guerre (1950-1953 RPDC-USA) de Libération de la Patrie, qui se lit comme suit;

Le Peuple de la RPDC célébrera le 70ème anniversaire de la Victoire dans la Guerre de Libération de la Patrie, au cours de sa marche générale historique vers de nouvelles victoires du socialisme sous la direction du grand Parti du Travail de Corée (PTC; parti au pouvoir depuis 1945, NDLR). L'issue victorieuse de ladite Guerre est;

l'aboutissement des idées militaires de Juché (idéologie directrice éternelle créée en 1930, NDLR) du Généralissime KIM IL SUNG (1912-1994), Commandant prestigieux à la volonté de fer et Héros légendaire, de ses stratagèmes ingénieux et de son art de commandement perspicace

le fruit de la lutte à outrance héroïque de notre Armée Populaire de Corée (APC) et de notre Peuple qui ont su défendre, au prix du sang, leur chère Patrie en gardant confiance absolue à leur Leader (KIM IL SUNG étant l'objet du 1er décernement de ladite Médaille par le Décret du 01/07/2023 de l'APS, NDLR).

Pour célébrer, en grande pompe, le 70ème anniversaire de la grande Victoire dans la Guerre de Libération de la Patrie et faire l'éloge public, au nom de l'Etat, des Vétérans de Guerre et des personnes de mérite du temps de Guerre, le Présidium de l'APS a décidé comme suivant:

1. Instituer la Médaille Commémorative du 70ème anniversaire de la Victoire dans la Guerre de Libération de la Patrie

2. Approuver les dispositions de la remise de ladite Médaille et son explication par l'image.

L'explication se fait comme suivant:

La Médaille a 39mm de diamètre, représentant une étoile rouge à 5 branches;

Pour signifier la commémoration du 70ème anniversaire de ladite Victoire, l'étoile porte gravés en relief le chiffre «70» et le laurier, symbole de la victoire et de la gloire.

Le fond de forme du Drapeau national porte gravées en relief les lettres «Jonsung» (ou Victoire dans la Guerre).

La tête de la Médaille est décorée de 3 bandes blanches symétriques à ses 2 côtés sur fond rouge.

Le revers porte gravée en bas-relief l'inscription «Médaille Commémorative du 70ème anniversaire de la Victoire dans la Guerre de Libération de la Patrie».

La rosette a 33mm de long et 10mm de large, enveloppée d'étoffe de soie avec le même dessin que celui de la tête de la Médaille.

【Rappel】

Le lundi 27/07/1953 à 10h, les USA (occupants de la moitié Sud de la Péninsule coréenne depuis 1945 jusqu'ici après leur fiasco d'agression de la Corée en 1866 dans le cadre de la poursuite de leur Destinée Manifeste de 1845, NDLR) qui se vantaient d'être les plus Puissants du monde ont ployé leurs genoux devant le Peuple de la RPDC. Alors que la Guerre de Corée (ou Joson ou Pays du «matin calme avec le soleil brillant» fière de sa Civilisation de 5.000 ans, NDLR) a été éclatée, dans une journée dominicale si tranquille 25/06/1950 vers 04h où il ne pleuvait pas assez fort, sous la manipulation des USA, presque personne n'a imaginé que;

les USA seraient vaincus dans cette Guerre, ce Pays (9.833.517km2; classé 3ème du monde, NDLR) vainqueur dans la 2ème (1939-1945) Guerre Mondiale et affirmé comme chef de file de l'impérialisme mondial

la RPDC sortirait victorieuse de ladite Guerre.

Ce n'était jamais par hasard qu'au début de la Guerre, les USA estimaient qu'ils gagneraient, dans 72h, dans le cadre de leur Plan A (B; l'extension de la Guerre jusqu'en Mandchourie, C; la conquête de toute la Sibérie jusqu'à l'Oural, NDLR). Mais, ils étaient lourdement trompés. Plus la Guerre durait (1.129 jours), plus ils s'enlisaient dans leur impasse. Selon leur aveu sincère, les USA ont ouvert la porte d'une maison à coup de pied, mais ils n'ont pu entrer dans la chambre ni en sortir. Il était déjà trop tard lorsqu'ils parvinrent à connaître la RPDC, son Peuple et son APC. Exorbitant était le prix de leur crime consistant à envahir un Pays pour y mettre le feu. Les USA ont dépensé, dans cette Guerre, 165 milliards de $US en mobilisant plus de 2 millions d'hommes (dont 1.789.000 états-uniens);

un tiers de leurs forces terrestres

un 5ème de leurs forces aériennes

la plupart de leur Flotte du Pacifique et une partie de leur Flotte de la Méditerranée

les troupes (167.868) de leurs 15 Pays satellites actuelles ou de l'époque (Royaume-Uni 56.000 -01/07/1950-, Canada 27.000 -28/07/1950-, Turquie 21.212 -17/10/1950-, Australie 17.164 -01/07/1950-, Philippines 7.500 -19/09/1950-, Thaïlande 6.326 -07/11/1950-, Nouvelle-Zélande 5.350 -30/07/1950-, Pays-Bas 5.322 -19/07/1950-, Colombie 5.100 -08/05/1951-, Grèce 4.992 -01/12/1950-, France 3.794 -19/07/1950-, Belgique 3.590 -31/01/1951-, Ethiopie 3.518 -06/05/1951-, RSA 900 -12/11/1950-, Luxembourg 100 -31/01/1951-, NDLR)

l'Armée (1.090.911) de Défense Nationale de la Corée du Sud (DROM-COM des USA - comme le Japon depuis 1945 - obligé ou forcé, afin de survivre ou subsister, de désigner, une fois de plus depuis plus d'une année, son côté Nord - RPDC - comme ennemi principal en ignorant ou négligeant, totalement, son homogénéité nationale, NDLR) de RHEE Syngman (1875-1965; le No 1)

les survivants (8.000) de l'Armée Impériale du Japon (le plus obsédé ou ambitieux de l'expansion d'outre-mer avec sa 1ère invasion de la Corée la plus voisine en 1592-1598 et stigmatisé Etat ennemi par la Charte de l'ONU du fait de ses crimes les plus graves contre l'Humanité commis pendant son occupation 1905-1945 manu militari en Corée tels que l'enlèvement de 8,4 millions de jeunes et adultes Coréens pour les travaux forcés ou pare-balles, le génocide de 01 million des Coréens et le système d'esclavage sexuel pour son Armée en mobilisant les 200 milles Coréennes, etc., NDLR)

et larguant, à plus de 1.400 reprises, quelques 428.000 bombes rien que dans la Ville Pyongyang, en alléguant; «Nous allons supprimer, complètement, des villes de la Corée du Nord sur la carte mondiale»; ils ont bombardé et canonné sans discrimination, et ainsi, d'innombrables bombes et obus (600.000t de bombes soit 18 bombes/km2, NDLR) qui avaient raté le coup se sont enfoncés dans toute l'étendue du Pays (123.214km2) pour être trouvés même actuellement, sans parler du génocide de 2.470.000 des coréens (1.230.000 au Nord et 1.240.000 au Sud) et de l'utilisation des armes bactériologiques et chimiques et des bombes à napalm.

Mais, leur perte était presque 2,3 fois supérieure à celle subie au cours de la Guerre du Pacifique (1941-1945 qui comprend les campagnes menées dans la Zone Asie-Pacifique, NDLR). A ce propos, l'US News & World Report (leader des magazines d'actualités politiques hebdomadaires créé en 1933 à Washington, NDLR) a lamenté: La perte de l'Armée US est plus de 2 fois supérieure au total des pertes que les USA avaient subies lors de leurs 5 guerres d'envergure; celle de l'Indépendance, celle de 1812, celle du Mexique, celle hispano-américaine et celle des Philippines.

Acculés à l'impasse ou tombés au bout du tunnel par la puissance de l'APC et du Peuple de la RPDC étroitement unis autour de leur Leader (KIM IL SUNG), les USA étaient obligés de signer l'Accord d'Armistice, document semblable à un texte de capitulation qui les a conduit à nommer ladite Guerre «La Guerre Oubliée». Le 27 juillet a été;

marqué comme le Jour de la Victoire dans la Guerre pour la RPDC, Pays peu étendu en Orient, qui a créé le mythe de la victoire d'un Peuple sur les forces armées multinationales coiffées des casques de l'ONU, à commencer par les USA

inscrit comme le jour où le mythe de la Puissance du Pays vainqueur dans plus de 110 guerres de 225 ans a été mis en pièces et où il se trouvait exposé à son déclin.

Mais, persiste le statu quo bellis technique à cause de la politique d'hostilités des USA contre la RPDC menée à leur guise de se contenter de créer une situation particulière sans l'Accord de Paix ou de Non-agression ni les relations diplomatiques.