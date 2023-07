Burkina Faso: CAIMA - Le nouveau DG Alassane Nikiema s'engage au service du monde rural

Le nouveau directeur général de la Centrale d'approvisionnement en intrants et matériels agricoles (CAIMA) Alassane Nikiema a pris service ce mardi 11 juillet 2023 en remplacement de Passam-manegré Zida qui a occupé ce poste pendant deux ans (juin 2021 à juin 2023).

Alassane Nikiema s'est d'abord engagé à continuée l'oeuvre initiée par son prédécesseur et entend orienter ses actions dans le sens de l'ancrage institutionnel, le renforcement des ressources financières et la disponibilité des intrants et matériels agricoles à temps. « Je m'engage, ici devant vous, à toujours oeuvrer dans le souci du bien commun et dans l'intérêt de notre association », a-t-il promis.

Pour cette mission qu'il juge titanesque mais à hauteur d'homme, le DG Alassane Nikiema a dit compter sur l'accompagnement de ses collègues et collaborateurs envers qui il s'est engagé à être à leur écoute et à gérer leurs préoccupations de façon « intègre, consciencieuse et réaliste ».

Le nouveau DG a également exprimé sa reconnaissance envers les autorités de la Transition et le conseil d'administration de la CAIMA pour la confiance placée en lui pour diriger cette structure « noble au service du monde rural ».

Celui, qu'il remplace, Passam-manégré Zida lui a souhaité de réussir ses missions. L'ancien DG a souligné les principaux dossiers en instance que sont, entre autres, l'audit organisationnel de la CAIMA, la mobilisation des ressources, l'obtention d'une dérogation aux procédures de passation des marchés publics, la relecture du manuel de procédure et l'élaboration des statuts et règlements intérieurs du personnels. Des chantiers sur lesquels il encourage son successeur à s'engager et à réussir.

Après deux années passées à la tête de l'institution, M. Zida a mis à son actif le développement de liens avec des partenaires internationaux, l'identification de circuit fiable et durable d'approvisionnement du Burkina Faso en intrants directement auprès des firmes.

Des défis qu'il a mené « du mieux possible avec le peu de moyens dont il disposait ».

Il a noté aussi l'acquisition d'une « importante quantité d'engrais solides et liquides mis à la disposition des producteurs ainsi que divers matériels agricoles dont 5 000 semoirs manuels, 50 batteuses multifonction. A l'entendre, les différentes actions menées auraient pu être bien plus importantes n'eût été les différents blocages qui ont consisté des écueils dans le fonctionnement de la CAIMA.

« Malgré la caution solidaire de l'Etat, d'une valeur de 50 milliards de nos francs, le pool bancaire pour le financement peine à se mettre en place », a-t-il déploré, invitant donc le nouveau directeur général à se pencher sur cette question de mobilisation des ressources.

La Centrale d'Approvisionnement en Intrants et Matériel Agricoles est un groupement d'intérêt économique institué en 2020 et réunissant les faitières de producteurs autour de l'Etat dans le but de faciliter l'acquisition à coût avantageux des intrants et matériels au profit des acteurs du monde rural.