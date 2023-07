Algérie: Théâtre méditerranéen - La pièce théâtrale tunisienne 'Hadith Tarakoun' présentée à Oran

ORAN — La pièce de théâtre tunisienne "Hadith Tarakoun", qui traite de la cherche de soi, à l'ombre des traditions et des coutumes, a été présentée, mardi soir au théâtre régional "Abdelkader Alloula" d'Oran, dans le cadre des Journées du théâtre méditerranéen.

Cette pièce, mise en scène par Saber El-Hami, raconte l'histoire d'une personne à la recherche d'une nouvelle vie pleine de bonheur, alors qu'elle tente d'échapper aux coutumes et aux traditions, mais elle ne peut pas réaliser cet espoir et se débarrasser de sa réalité quotidienne, a souligné l'écrivaine et scénariste, Yousra Benali.

Inspiré de l'esthétique du théâtre de l'absurde, cette oeuvre traite de la question de la recherche de soi, du bonheur, des relations humaines et de la communication interpersonnelle.

Les événements de cette pièce, produite par le Centre national des arts dramatiques et du spectacle de Tunis, s'articulent autour de trois personnages : un peintre, une épouse et une femme de ménage, a ajouté l'artiste Benali.

Cette pièce théâtrale, présentée pour la première fois hors de la Tunisie, met en lumière la dualité éternelle entre l'homme et la femme, dans un contexte différent, sous forme de tragédie de deux femmes différentes, l'une instruite et l'autre simple ne savant ni lire ni écrire et tente de s'affirmer.

La représentation artistique "Hadith Tarakoun " est la dernière pièce présentée dans le cadre de la deuxième édition des Journées du théâtre méditerranéen à Oran, au cours de laquelle quatre pièces d'Algérie, de France, d'Italie et de Tunisie ont été présentées.

Ce rendez-vous du 4eme art, dont les activités prendront fin demain, mercredi, par une soirée artistique andalouse, animée par Brahim Hadj Kacem, et organisé par le théâtre régional "Abdelkader Alloula", sous l'égide du Ministère de la Culture et des Arts.

A noter que cet événement coïncide avec la 15e édition des Jeux sportifs arabes organisés en Algérie, dont la capitale de l'ouest du pays accueille une partie de ses compétitions.