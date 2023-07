Algérie: Réunion de coordination des ministres de l'Hydraulique et de l'Enseignement supérieur

ALGER — Les ministres de l'Hydraulique, Taha Derbal, et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, ont coprésidé, mardi à Alger, une réunion de coordination en vue de renforcer leur action commune en matière de formation et de recherche scientifique pour la modernisation et le développement du service public assuré par le secteur de l'Hydraulique, indique un communiqué du ministère de l'Hydraulique.

La rencontre qui s'est déroulée au siège du ministère de l'Hydraulique, en présence de cadres des deux secteurs, "a porté sur le suivi de la mise en oeuvre de la convention-cadre, signée entre les deux secteurs fin 2021, en tant que référence régissant l'action commune et la coopération dans le domaine de la Recherche scientifique et technologique relative au service public de l'eau en vue d'une meilleure maîtrise des techniques modernes utilisées dans le domaine de l'hydraulique", précise le communiqué.

Les deux ministres ont affirmé, lors de cette réunion, que "la nouvelle donne imposée par le changement climatique, qui a fortement impacté le secteur de l'hydraulique, nous amène aujourd'hui à trouver des solutions alternatives plus durables pour assurer des ressources en eau résilientes au changement climatique et à même de réaliser la sécurité hydrique".

Les ministres ont "salué le projet scientifique lancé par des universités, l'Agence nationale des ressources hydrauliques (ANRH) et l'Agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau (AGIRE), pour le développement d'un algorithme permettant de collecter des données actualisées sur l'eau dans le sud du pays".

Pour ce qui est de l'application de cet algorithme à la nappe phréatique, les deux parties sont convenues de lancer un projet en ce sens dans le cadre du programme national de recherche, ajoute le document.

"Un autre projet scientifique a été lancé entre l'université de Sidi Bel Abbes et l'Office national de l'assainissement (ONA), relatif à l'épuration des eaux usées par ozonation", selon la même source.

Cette technique, très répandue dans les pays développés, permet d'obtenir une eau filtrée et traitée pouvant être utilisée dans d'autres domaines, note le document.

Ce projet scientifique va de pair avec la stratégie ambitieuse du secteur de l'hydraulique relative à l'utilisation des eaux épurées dans les domaines agricole et industriel, selon la même source, qui ajoute qu'il contribuera également à la démarche du secteur pour le développement et la modernisation du service public de l'assainissement en vue de préserver la santé publique et l'environnement.